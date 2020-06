Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня

О том, что подготовили телеканалы ко Дню России, "РГ" расскажет отдельно. Про то, что на предстоящей неделе, 11 июня, на сервисе Premier выйдет новый сериал продюсера Семена Слепакова "Окаянные дни", статья вышла чуть ранее. Здесь наш обозреватель предлагает посмотреть на выбор новый фильм о космическом "детище" Илона Маска, картины про Льва Яшина и Евгения Евтушенко, концерты Queen и Pink Floyd, Асмик Григорян и Басты, сериалы "Ночной администратор" и "Я могу уничтожить тебя" и многое другое.

Запуск Crew Dragon, как это было

Discovery Channel покажет знаковое для мировой космонавтики событие - запуск Crew Dragon - с разных точек зрения. Старт состоялся 30 мая 2020 года, а российские зрители смогут увидеть все подробности 9 июня в 22:00 по московскому времени в программе Discovery Channel "Астронавты SpaceX: первый полет". Программа дает возможность взглянуть на это событие глазами самих астронавтов, создателей Crew Dragon во главе с Илоном Маском, инженеров, готовивших миссию, и всех, кто долгое время болел за ее успех. Съемочная группа Discovery Channel более года вела съемки в SpaceX - первой частной компании, которая запустила астронавтов в космос. Благодаря этой огромной работе в фильм вошли эксклюзивные кадры подготовки к полету, интервью с Илоном Маском и ведущими специалистами аэрокосмической отрасли. Кроме того, в программе прозвучат интервью с ветеранами NASA Дугласом Херли и Робертом Бенкеном, которые совершили полет на Crew Dragon.

Discovery Channel, 9 июня в 22:00

Лучший вратарь ХХ века

Премьера фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", главные роли в котором сыграли Александр Фокин, Алексей Гуськов и Алексей Кравченко - на Первом канале. Этот биографический фильм вышел на экраны в год 90-летия со дня рождения Льва Ивановича Яшина. "Черный паук", "Черная пантера" и даже "Черный осьминог" - такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он был хозяином в своей штрафной, неизменно в черном свитере с буквой "Д" на груди. Пик его славы приходится на 50-60-е годы, когда сборная СССР, во многом благодаря его блестящей игре, завоевала самые значимые трофеи в футболе. А потом случилась осечка на Чемпионате Мира в Чили, где Яшина одного обвинили в поражении… И ему пришлось уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в своей стране, но и во всем мире - единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарём ХХ века.

Первый канал, 12 июня, 21.20

Парадоксы Евгения Евтушенко

Новый документальный фильм "Евгений Евтушенко. Со мною вот что происходит..." представляет канал "ТВ Центр". Евтушенко был соткан из парадоксов. Советская власть считала поэта "неблагонадежным" - и при этом он не вылезал из заграниц… Он защищал Бродского и Солженицына, но диссиденты были уверены, что Евтушенко сотрудничает с КГБ. У него была репутация ловеласа, однако сам поэт всегда мечтал о тихом семейном счастье. Его обвиняли в том, что в трудный час он бросил Родину, а он не мыслил себя без России. Равнодушных не было - его или любили всей душой, или столь же страстно ненавидели. Как поэту в наш непоэтичный век удалось стать настоящей звездой? И чего ему это стоило? Участники фильма: Мария Евтушенко (вдова Евгения Евтушенко), Зоя Богуславская, Виктор Ерофеев, Александр Журбин, Марк Розовский, Юлия Рутберг, Игорь Скляр, Марина Яковлева.

"ТВ Центр", 12 июня, 22:50

Асмик Григорян: голос как награда

В эфире телеканала "Россия К" - Концерт певицы Асмик Григорян

в Большом зале Московской консерватории. Асмик Григорян дважды становилась лауреатом главной театральной премии Литвы "Золотой крест сцены". Певицу слышали в Ла Скала и в Метрополитен-опере, в Мариинском и Михайловском театрах, в Латвийской национальной опере, в Берлине, в Висбадене, Опере Кельна, Театре-ан-дер-Вин, Римской опере, и в других крупнейших театрах Европы. Два года подряд выступления Асмик Григорян на Зальцбургском фестивале производили настоящий фурор. Как итог - победа в номинации "Певица года" по версии престижной International Opera Award.И это лишь одна из наград.

На концерте в Большом зале Московской консерватории в месте с Асмик выступят: Павел Петров (тенор) - победитель Международного конкурса оперных певцов Пласидо Доминго "Operalia"; Государственный академический симфонический оркестр России им. Евгения Светланова, дирижёр Константин Орбелян; Каунасский государственный хор, художественный руководитель Пятрас Бингялис. В концерте прозвучат арии, дуэты, хоровые сцены и симфонические произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского, Джакомо Пуччини и других композиторов.

"Россия К", 14 июня, 18:40

Queen и Pink Floyd: любимые песни

В эфире телеканала "Россия К" - концерты двух легендарных рок-групп: "Queen" и "Pink Floyd". Фильм-концерт "QUEEN. Венгерская рапсодия" в эфире 13 июня. Он создан венгерским режиссёром Яношем Жомбояи из кадров пребывания британской группы в Венгрии и записи их концерта на стадионе "Nepstadion", который состоялся в Будапеште 27 июля 1986 года. Он проходил в рамках мирового турне группы и оказался, к сожалению, одним из последних для Фредди Меркьюри. "PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Музыка альбома "Тёмная сторона Луны" - в эфире 14 июня. Это отреставрированная видеоверсия концертного альбома легендарной английской группы. Концерт состоялся 20 октября 1994 года на известной лондонской арене "Earl`s Court" в рамках европейского турне группы. Музыка сопровождалась красочным шоу с применением огромного количества прожекторов и лазеров, двух больших надувных свиней, пролетающего над зрителями самолёта и демонстрацией завораживающего видеоряда на огромном круглом экране в форме человеческого глаза. Во второй части концерта был целиком исполнен альбом группы "Pink Floyd" "The Dark Side of the Moon".

"Россия К", 13 июня, 22:40, 14 июня в 22:30

Концерт и Баста!

На СТС - телепремьера сольного концерта Басты, который прошел 29 сентября 2018 года в Ростове-на-Дону. Грандиозное шоу на стадионе "Ростов Арена" в родном городе музыканта посетило 36 тысяч человек. Зрители увидят больше, чем просто концерт. Песни из разных альбомов Басты чередуются с монологом музыканта, который был записан за день до выступления. Съемки проходили на крыше высотки, по соседству с домом, где вырос исполнитель. В интервью Баста рассказывает о родном городе, событиях прошлых лет, вспоминает о местах и людях, которые так или иначе оказали влияние на его творчество. В подготовке концерта было задействовано более 500 специалистов разного профиля. Чтобы привезти из Москвы все необходимое для шоу оборудование потребовалось 20 огромных фур.

СТС, 13 июня, 23:00

Галустян сыграет в КВН с детьми

На СТС выходит новая версия шоу талантов "Детский КВН" с Михаилом Галустяном и его восьмилетней соведущей Евой Смирновой. Поддерживать юных кавээнщиков перед выходом на сцену будет актриса и экс-участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова.

"Слово "КВН" для меня как лампочка для собаки Павлова. Это часть меня, я себя считаю человеком клубным, весёлым и находчивым, поэтому согласился вести проект с горящими глазами. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь скажу на камеру: "Мы начинаем КВН", - говорит Михаил Галустян.

СТС, 15 июня, 9:00

100 000 рублей для лучшего мужа

Новое российское реалити "Мой лучше", в котором женщины спорят, чей муж круче, будет выходить на канале "Ю". На кону денежный приз в 100 000 рублей. В реалити-шоу можно увидеть, как пять семей и пять мужей в течение пяти дней борются за главный приз, который в финале достанется самому достойному. По условиям проекта мужчина на один день останется наедине со своими детьми и с тремя заданиями от жены. А жены-соперницы будут "перетирать" чужих мужей и нахваливать своего, даже если не за что. Ежедневно женщины будут выносить свой вердикт во время тайного голосования. Выигрыш достается тому мужу, кто лучше всех справится с заданиями и в финале наберет больше баллов.

"Ю", 8 июня, 15.45

"Как-то раз в Одессе банда собиралась"

На канале "Россия 1" - повтор остросюжетной мелодрамы "Анка с Молдаванки".

Время и место действия - Одесса, 1970-е годы. Девушка из интеллигентной семьи Аня Ксенаки (Екатерина Кузнецова) знакомится с Аркадием Сотниковым (Антон Шагин). Вскоре выясняется, что молодой человек является главарем одесской банды, промышляющей грабежами. Криминальная романтика увлекает Аню. Девушка влюбляется в Сотникова и вместе с ним начинает планировать преступления, проявляя при этом незаурядную выдумку и фантазию. Но после знакомства с Аней, Сотников грабит только для того, чтобы начать новую жизнь. Участившиеся налеты заставляют бросить на поиски их организатора лучшие силы УГРО. Тем временем в Одессу возвращается Николай Васильев (Станислав Бондаренко), сын городского начальника уголовного розыска и первая любовь Ани.

Волею судьбы теперь Николай Васильев возглавляет поиски Сотникова. Аня оказывается в эпицентре противостояния сразу нескольких сил. Ей приходится весть двойную жизнь, помогать сразу и Васильеву, и Сотникову. Но оперативники и уголовники начинают подозревать, что "Анка" - "засланный казачок"...

"Россия 1", 8 июня, 21:20





Как остановить мгновение

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа "Кинопремьера" впервые на отечественном телевидении покажет французско-бельгийскую драму "Прекрасная эпоха". Главный герой - Виктор, в прошлом талантливый карикатурист в газете, переживает кризис в отношениях с любимой женой: он - артефакт увядающего аналогового мира, она - успешный консультант в цифровом. Когда их пути расходятся, сын преподносит Виктору бесценный подарок - сертификат на путешествие во времени. Но главном герою не нужна эпоха Великой французской революции или золотые дни Монмартра времён Пикассо. Он заказывает реконструкцию одного простого дня в мае 1974 года по собственным рисункам - самого счастливого в его жизни. В главных ролях - Даниель Отой, Гийом Кане, Дория Тилье. Режиссер и сценарист - Николя Бедос.

"Кинопремьера", 10 июня, 20.30

Мультиварка, вари!

Премьера в России цикла "Готовим в мультиварке" призвана облегчить жизнь нашим хозяйкам. Шеф-повар Ванесса Джанфранческо расскажет в программе , как просто и быстро приготовить полноценный ужин даже после напряженного трудового дня. В каждой серии программы зрителей ждет четыре рецепта вкусных и полезных, а главное простых в приготовлении ужинов с понедельника по четверг. Тающие во рту корейские тако с говядиной, жареный цыпленок, карамельный чизкейк и даже шоколадный торт - Ванесса докажет, что для мультиварки нет ничего невозможного, а процесс приготовления в ней может стать настоящим творчеством.

"Кухня ТВ", с 13 июня, 20.00





Я люблю тебя, жизнь!

На ТНТ - телепремьера сериала Максима Свешникова "257 причин, чтобы жить".

Женя Короткова долго боролась с болезнью и уже готовилась составлять список женщин, с которыми может продолжить свою жизнь ее парень Митя. Но в этот же день врач объявляет Жене о том, что коварная болезнь отступила. Радость момента портит Митя - он предлагает расстаться. Бросать девушку с тяжелой болезнью совсем не по-мужски, здоровую - другое дело. Неприятные сюрпризы ждут Короткову и в семье - ее сестра захватила квартиру и Instagram-аккаунт, чтобы продолжать трясти с подписчиков деньги якобы на лечение Жени... Однако, не впасть в уныние девушке помогает случайно найденный блокнот, где она в свое время записала 256 желаний. Добавив в список желание номер 257 - найти любовь, - Женя начинает жить полной жизнью. В ролях - Полина Максимова, Егор Корешков, Максим Лагашкин, Анна Невская, Роман Маякин, Юлия Топольницкая и другие.

ТНТ, 8 июня, 20:30

К потребителям поступит "Тест"

Телеканалы "Россия 1" и "Москва 24" совместно с Роскачеством помогут сделать правильный выбор в тематических выпусках потребительского проекта "Тест". В каждой программе эксперты Роскачества оценят качество и безопасность выбранного продукта пяти популярных торговых марок. В лабораториях Российской системы качества выбранные товары будут протестированы по сотням показателей: от наличия пестицидов и гормонов роста в овощах и фруктах до сальмонеллы, кишечной палочки, плесени и ГМО. Помимо результатов лабораторных исследований, зрители узнают полезные лайфхаки и много интересных фактов о тестируемом продукте. Вместе с ведущим программы Евгением Рыбовым приглашенные в студию профильные эксперты разберут продукт на молекулы, лично попробуют и оценят предлагаемую продукцию, а также дадут рекомендации и полезные советы по ее выбору. Лучшие отечественные товары, соответствующие повышенным стандартам Роскачества, получат право нанести на упаковку российский Знак качества

"Россия 1", 13 июня, 9:00, "Москва 24", 13 июня, 11:15

Втереться в доверие к миллиардеру

На ТВ-3 стартует англо-американский шпионский триллер "Ночной администратор", снятый обладательницей премий "Оскар" и "Золотой глобус", датским режиссёром Сюзанной Бир. Сериал снят по сюжету одноимённого шпионского романа-бестселлера Джона ле Карре: создатель таких книжных хитов, как "Шпион, выйди вон" и "Самый опасный человек", выступил также в качестве продюсера сериала. Мировая премьера "Ночного администратора" состоялась на Берлинском международном кинофестивале.

Каир. 2011 год, разгар "арабской весны". Ночной администратор отеля "Нефертити", англичанин Джонатан Пайн получает от любовницы одного из богатейших людей Каира и владельца отеля свидетельства о том, что британский миллиардер, пацифист и меценат Ричард Ропер на самом деле является торговцем оружием, сеющим смерть на своём пути. Пайн обращается за помощью к спецслужбам и в ответ получает заманчивое предложение втереться в доверие к Роперу и ради этого пройти путь от законопослушного гражданина до контрабандиста и убийцы. Главные роли в сериале сыграли Том Хиддлстон, Хью Лори и Оливия Колман.

ТВ-3 8 июня в 18:30

Голос поколения

Первый сезон сериала "Я могу уничтожить тебя" - на Амедиатеке. Это проект в духе "Эйфории", поднимающий самые злободневные темы современного общества. Главная героиня, Арабелла Эссиуеду (Михаэла Коэл, которая также выступила сценаристкой) ведет весьма богемную жизнь в Лондоне: тусуется с друзьями и пишет свою дебютную книгу. Однако радужные планы ломает страшный инцидент в клубе - в напитке девушки оказывается наркотик, и она подвергается сексуальному насилию. Арабелле приходится буквально заново собирать себя по кусочкам: ее жизнь меняется бесповоротно.

Амедиатека, с 8 июня