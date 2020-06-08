Дашкова, Старобинец, Устинова вошли в лонг-лист премии "Русский детектив"

На книжном фестивале "Красная площадь" объявили длинный список первой премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино "Русский детектив". С 10 июня его можно будет посмотреть на сайте премии rudetective.tv

Заявки на участие в конкурсе в десяти номинациях (восемь литературных и две в области кино и ТВ) принимались с 15 апреля по 15 мая. Короткий список премии будет оглашен 1 сентября. Жюри, в которое вошли писатели Содзи Симада, Александра Маринина, Даниил Корецкий, гендиректор РГБ Владимир Дуда, гендиректор телеканала "Русский детектив" Екатерина Ефанова, директор по киноканалам компании "Цифровое Телевидение" Иван Кудрявцев и другие, определит победителей к ноябрю. Всего в общем списке 215 номинантов. По литературным номинациям они распределились следующим образом: "Преступление и наказание - Детектив года" - 31 книга, "Автор года" - 15 писателей, "Лучший иностранный детектив" - 27 книг, "Детский детектив" - 18 книг, "Открытие года" - 58 авторов бумажных и электронных книг, "Дебют года" (только электронные книги) - 66 авторов электронных книг с платформ ЛитРес:самиздат, проза.ру, Ридеро.

На фестивале "Красная площадь" сопредседатель жюри премии "Русский детектив" Сусанна Альперина огласила длинный список в трех номинациях: "Преступление и наказание - Детектив года", "Автор года" и "Лучший иностранный детектив". Она же подчеркнула тенденцию, согласно которой авторов-женщин детективов в длинном списке гораздо больше, чем мужчин.

Так, в лонг-лист в номинации "Преступление и наказание - Детектив года" вошли Наталья Андреева с произведением "Оранжевое вино", Татьяна Гармаш-Роффе - "Отрубить голову дракону", Дарья Донцова - "Венец безбрачия белого кролика", Мария Воронова - "Погружение в отражение", Татьяна Устинова - "Серьга Артемиды", Антон Чиж - "Бой бабочек", Татьяна Шахматова - "Маньяк между строк", Валерий Введенский - "Напиши себе некролог", Дарья Дезомбре - "Сеть птицелова", Валерия Илющенко - "Парк Горького", Диана Килина - "ДУ/РА" , Анна Малышева - "Клетка для сверчка", Игорь Москвин - "Находка на станции Стрельна", Татьяна Полякова - "Голос, зовущий в ночи" и другие.

В номинации "Автор года" в длинном списке значатся Полина Дашкова с книгой "Горлов тупик" , Дарья Дезомбре - "Сеть птицелова", Дарья Донцова - "Царевич с плохим резюме", Роман Канушкин - "Телефонист", Владимир Колабухин - "В поиске истины", Анатолий Леонов - "Отец Феона. Тайна псалтыри", Анна и Сергей Литвиновы - "Грехи отцов отпустят дети", Анна Малышева - "Клетка для сверчка", Татьяна Полякова - "Дневник чужих грехов", Вячеслав Прах - "Он умел касаться женщин", Анна Старобинец - "Боги манго. Зверский детектив", Татьяна Устинова - "Серьга Артемиды" , Антон Чиж - "Королева брильянтов".

В номинации "Лучший иностранный детектив" фигурируют Стефан Анхем - "Жертва без лица", Николя Бегле - "Заговор", Самуэль Бьорк - "Мальчик в свете фар", Джесс Кидд - "Смерть в стекле", Энн Кливз - "Ловушка для ворона" , Джессика Лосон - "Табита Клопс и тайна старинной усадьбы", Джон Маррс - "The One. Единственный", Бернар Миньер - "Сестры", Сара Пекканен - "Безымянная девушка", Содзи Симада - "Дом кривых стен", Трентон Ли Стюарт - "Тайное общество мистера Бенедикта", Гарриэт Уайтхорн - "Тайна жемчужины востока", Элис Фини - "Я знаю кто ты", Себастьян Фитцек - "Пациент особой клиники" и другие. На вполне резонный вопрос, как будут голосовать члены жюри Александра Маринина и Содзи Семада, ответ таков: если произведения этих писателей попадут в короткий список, то механизм голосования построен так, что данные авторы сами себя судить не будут. Они займутся другими номинациями.

На сервисе LiveLibe 10 июня откроется народное голосование. "Нашим читателям не хватает современных тем, в целом, детективный жанр наши пользователи очень любят обсуждать, писать развернутые рецензии. Мы рады открыть голосование в номинации "Выбор читателей" 10 июня", - сказал на мероприятии Дмитрий Курочкин, руководитель сервиса. Также он выразил надежду на то, что мнения читателей и жюри разойдутся и будет интересный результат.

С экрана по видеотрансляции к участникам встречи обратилась писательница Татьяна Устинова, которая заметила, что в советское время детективный жанр был не особо востребован, а за последние 20 лет развился, и в нем появились новые, уникальные для нашей страны подходы. "У нас нет детективщиков в чистом виде. Все авторы пишут о жизни. Борис Акунин - об истории. Александра Маринина - о месте и роли женщины в современном обществе. Я - тоже про что-то свое. Да, в этих историях есть тайна, некоторое загадочное дело, но это ничего не меняет и не является главным. В отечественном детективе мне это очень нравится", - призналась Устинова.

Известный кинокритик Егор Москвитин в своем выступлении подчеркнул, что "ДНК детективов есть в фильмах любого жанра". "В кино, когда какая-то история связана с тайной, то она говорит о проблемах и тайнах, связанных с обществом", - пояснил он.

Кстати

Учредители премии - телеканал "Русский детектив", входящий в холдинг "Цифровое телевидение" (ВГТРК "Ростелеком"). Премия проводится при поддержке издательской группы "Эксмо-АСТ", книжного рекомендательного сервиса LiveLib и Российской государственной библиотеки. "РГ" - информационный партнер мероприятия.