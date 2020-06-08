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08.06.2020 10:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Дашкова, Старобинец, Устинова вошли в лонг-лист премии "Русский детектив"

Текст: Анна Ильина
На книжном фестивале "Красная площадь" объявили длинный список первой премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино "Русский детектив". С 10 июня его можно будет посмотреть на сайте премии rudetective.tv

Заявки на участие в конкурсе в десяти номинациях (восемь литературных и две в области кино и ТВ) принимались с 15 апреля по 15 мая. Короткий список премии будет оглашен 1 сентября. Жюри, в которое вошли писатели Содзи Симада, Александра Маринина, Даниил Корецкий, гендиректор РГБ Владимир Дуда, гендиректор телеканала "Русский детектив" Екатерина Ефанова, директор по киноканалам компании "Цифровое Телевидение" Иван Кудрявцев и другие, определит победителей к ноябрю. Всего в общем списке 215 номинантов. По литературным номинациям они распределились следующим образом: "Преступление и наказание - Детектив года" - 31 книга, "Автор года" - 15 писателей, "Лучший иностранный детектив" - 27 книг, "Детский детектив" - 18 книг, "Открытие года" - 58 авторов бумажных и электронных книг, "Дебют года" (только электронные книги) - 66 авторов электронных книг с платформ ЛитРес:самиздат, проза.ру, Ридеро.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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На фестивале "Красная площадь" сопредседатель жюри премии "Русский детектив" Сусанна Альперина огласила длинный список в трех номинациях: "Преступление и наказание - Детектив года", "Автор года" и "Лучший иностранный детектив". Она же подчеркнула тенденцию, согласно которой авторов-женщин детективов в длинном списке гораздо больше, чем мужчин.

Так, в лонг-лист в номинации "Преступление и наказание - Детектив года" вошли Наталья Андреева с произведением "Оранжевое вино", Татьяна Гармаш-Роффе - "Отрубить голову дракону", Дарья Донцова - "Венец безбрачия белого кролика", Мария Воронова - "Погружение в отражение", Татьяна Устинова - "Серьга Артемиды", Антон Чиж - "Бой бабочек", Татьяна Шахматова - "Маньяк между строк", Валерий Введенский - "Напиши себе некролог", Дарья Дезомбре - "Сеть птицелова", Валерия Илющенко - "Парк Горького", Диана Килина - "ДУ/РА" , Анна Малышева - "Клетка для сверчка", Игорь Москвин - "Находка на станции Стрельна", Татьяна Полякова - "Голос, зовущий в ночи" и другие.

В номинации "Автор года" в длинном списке значатся Полина Дашкова с книгой "Горлов тупик" , Дарья Дезомбре - "Сеть птицелова", Дарья Донцова - "Царевич с плохим резюме", Роман Канушкин - "Телефонист", Владимир Колабухин - "В поиске истины", Анатолий Леонов - "Отец Феона. Тайна псалтыри", Анна и Сергей Литвиновы - "Грехи отцов отпустят дети", Анна Малышева - "Клетка для сверчка", Татьяна Полякова - "Дневник чужих грехов", Вячеслав Прах - "Он умел касаться женщин", Анна Старобинец - "Боги манго. Зверский детектив", Татьяна Устинова - "Серьга Артемиды" , Антон Чиж - "Королева брильянтов".

В номинации "Лучший иностранный детектив" фигурируют Стефан Анхем - "Жертва без лица", Николя Бегле - "Заговор", Самуэль Бьорк - "Мальчик в свете фар", Джесс Кидд - "Смерть в стекле", Энн Кливз - "Ловушка для ворона" , Джессика Лосон - "Табита Клопс и тайна старинной усадьбы", Джон Маррс - "The One. Единственный", Бернар Миньер - "Сестры", Сара Пекканен -  "Безымянная девушка", Содзи Симада - "Дом кривых стен", Трентон Ли Стюарт - "Тайное общество мистера Бенедикта", Гарриэт Уайтхорн - "Тайна жемчужины востока", Элис Фини - "Я знаю кто ты", Себастьян Фитцек - "Пациент особой клиники" и другие. На вполне резонный вопрос, как будут голосовать члены жюри Александра Маринина и Содзи Семада, ответ таков: если произведения этих писателей попадут в короткий список, то механизм голосования построен так, что данные авторы сами себя судить не будут. Они займутся другими номинациями.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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На сервисе LiveLibe 10 июня откроется народное голосование. "Нашим читателям не хватает современных тем, в целом, детективный жанр наши пользователи очень любят обсуждать, писать развернутые рецензии. Мы рады открыть голосование в номинации "Выбор читателей" 10 июня", - сказал на мероприятии Дмитрий Курочкин, руководитель сервиса. Также он выразил надежду на то, что мнения читателей и жюри разойдутся и будет интересный результат.

С экрана по видеотрансляции к участникам встречи обратилась писательница Татьяна Устинова, которая заметила, что в советское время детективный жанр был не особо востребован, а за последние 20 лет развился, и в нем появились новые, уникальные для нашей страны подходы. "У нас нет детективщиков в чистом виде. Все авторы пишут о жизни. Борис Акунин - об истории. Александра Маринина - о месте и роли женщины в современном обществе. Я - тоже про что-то свое. Да, в этих историях есть тайна, некоторое загадочное дело, но это ничего не меняет и не является главным. В отечественном детективе мне это очень нравится", - призналась Устинова.

Известный кинокритик Егор Москвитин в своем выступлении подчеркнул, что "ДНК детективов есть в фильмах любого жанра". "В кино, когда какая-то история связана с тайной, то она говорит о проблемах и тайнах, связанных с обществом", - пояснил он.

Кстати

Учредители премии - телеканал "Русский детектив", входящий в холдинг "Цифровое телевидение" (ВГТРК "Ростелеком"). Премия проводится при поддержке издательской группы "Эксмо-АСТ", книжного рекомендательного сервиса LiveLib и Российской государственной библиотеки. "РГ" - информационный партнер мероприятия.

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