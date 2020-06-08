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08.06.2020 10:23
Рубрика: В мире

День России отметят в Киргизии большим концертом без зрителей

Текст: Артем Петров (Бишкек)

В Киргизии в День России, который празднуется 12 июня, состоится масштабный концерт. Мероприятие пройдет в Национальной филармонии в столице страны без зрителей.

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Причина, как рассказали в представительстве Россотрудничества в КР, - неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в республике. Концерт с участием российских и киргизских артистов, а также творческих коллективов двух стран покажут в прямом эфире на телеканале "Культура" КТРК и в интернете.

- Выступят народная артистка РФ Надежда Крыгина, заслуженные артисты РФ Валерий Семин и Нина Шацкая, заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов, лауреат международных конкурсов Евгений Южин, солисты государственного академического русского народного ансамбля "Россия" и инструментальная группа государственного ансамбля танца "Огоньки" филармонии Алтайского края (Барнаул).

Фото: Руслан Мельников/ РГ
Названы первые маршруты для туров на День России

КР представят ансамбль русской песни "Сувенир", ансамбли "Семетей", "Шаттык", "Акак", народные артисты Султан Каримов и Замира Мавлянова, заслуженные артисты Жылдыз Осмоналиева, Юлия Руцкая, Бакыт Ыбыкеев, Тилек Найманбаев, Шайгуль Алсеитова, Каныкей Раималиева, Кайрат Примбердиев, лауреаты международных конкурсов Ирина Рыбина, Миран Жанарбаев, Адис Ардинатов, Мария Наумова, Оксана Шутова, Данияр Долотбаков, Орозбек Бакытов, Нуржигит Асанов, Акмаанай Эшбаева, сообщили в представительстве.

Организаторами концерта выступили посольство РФ в КР, министерство культуры, информации и туризма Киргизии и представительство Россотрудничества в республике.

В мире экс-СССР Киргизия Общество Ежедневник Праздники Правительство МИД Россотрудничество 12 июня - День России

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