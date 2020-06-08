День Святого Духа отмечают православные христиане

Православные христиане восьмого июня отмечают день Святого Духа. В Русской православной церкви это один из 12 главных праздников, который всегда отмечают в 50-й день после Пасхи - в память сошествия Святого Духа на апостолов.

"Это событие открыло деятельность третьего лица Пресвятой Троицы, а учение Иисуса Христа о Триедином Боге достигло своей полноты. Сошествие Святого Духа на апостолов считается началом христианской Церкви", - пишет РИА Новости со ссылкой на настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах.

Праздник Святого Духа был установлен Церковью в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом-Отцом и Сыном Божиим. На Духов день во всех православных храмах традиционно служится праздничная Божественная литургия.