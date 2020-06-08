Дети-сироты вошли в категорию находящихся в трудной жизненной ситуации

На официальном портале правовой информации появился закон, который относит детей-сирот к категории находящихся в трудной жизненной ситуации. На документе стоит подпись президента России Владимира Путина.

Новый федеральный закон позволит распространить социальную поддержку, о которой говорится в законе "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", и на сирот. До сих пор в этом документе значились дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, жертвы насилия, дети, отбывающие наказание в воспитательных колониях, находящиеся в организациях для обучающихся с девиантным поведением, дети из малоимущих семей, с отклонениями в поведении, дети, "жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств".

Теперь в этот список включены и сироты.