Дмитрий Махонин: Пермский край в контексте будущего

В этом году предстоят выборы губернаторов в ряде российских регионов, в том числе в Пермском крае. Предвыборная кампания еще не стартовала, но уже ясно, что кризис, вызванный коронавирусом, внесет в нее свои коррективы. Мы встретились с врио главы региона Дмитрием Махониным и поговорили с ним о восстановлении экономики, его идее создать в Перми Центр управления будущим и на другие актуальные темы.

Дмитрий Николаевич, по последним сводкам, в Пермском крае достигнута неплохая динамика в борьбе с COVID-19, как вы это объясняете?

Дмитрий Махонин: Да, ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в крае удалось взять под контроль. В течение достаточно длительного времени мы находимся в восьмом десятке среди всех российских регионов по количеству заболевших на сто тысяч жителей.

В активную работу по противодействию распространению коронавирусной инфекции в крае мне пришлось включиться буквально через несколько дней после назначения. Каждое мое утро начинается с обсуждения текущей ситуации с главным врачом Пермской краевой клинической больницы. Постоянно держу руку на пульсе и могу твердо сказать: все необходимое для того, чтобы справиться с ситуацией, у нас есть, включая запас прочности по койкам, средствам индивидуальной защиты, по аппаратам ИВЛ, а главное - профессиональные медики.

Пандемия радикально изменила ситуацию в экономике. Какие меры принимаете для восстановления бизнеса и поддержки граждан, оказавшихся заложниками в это непростое время?

Дмитрий Махонин: Дополнительно к мерам, принимаемым на федеральном уровне, мы реализуем три пакета региональных мер поддержки бизнеса - на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей. Это и предоставление налоговых льгот, и 700 миллионов рублей - прямая помощь предприятиям наиболее пострадавших отраслей.

По нашей оценке, главной угрозой для малого и среднего бизнеса стало отсутствие средств на оплату ранее взятых кредитов и невозможность получить ссуду для того, чтобы восстановить бизнес и пережить вынужденную паузу. Поэтому в третьем региональном пакете мер поддержки предусмотрена компенсация процентной ставки по таким кредитам. На нее могут рассчитывать предприятия пострадавших отраслей региона с общим количеством работников порядка 70 тысяч человек. А тем, кто создает новые рабочие места, мы выдаем субсидию 50% МРОТ на каждого сотрудника в течение шести месяцев.

Также из краевого бюджета выделено свыше 372 миллионов рублей на оказание материальной помощи семьям с детьми и людям, потерявшим работу, - это 75 тысяч человек. Еще раз отмечу, что это чисто наши региональные меры поддержки, которые мы приняли дополнительно к федеральным.

Реализуется три пакета региональных мер поддержки бизнеса - на общую сумму порядка 2 млрд рублей

Вы говорили, что Прикамье стремится стать как минимум не хуже соседей - Казани и Екатеринбурга. С чем связано такое соревнование?

Дмитрий Махонин: Пермский край сегодня очень сильно недооценен. А ведь он - соль земли русской. С точки зрения таблицы Менделеева, мы в разы богаче многих регионов. У нас есть нефть, газ, редкоземы, алмазы, крупнейшее в мире месторождение калийных солей и одна из самых могучих рек России - Кама. Во время Великой Отечественной войны значительное число машиностроительных предприятий, научных центров страны было эвакуировано именно в Пермь, что послужило мощным толчком к развитию в нашем регионе промышленности, высокотехнологичных производств. Здесь сложились аэрокосмический комплекс, большой химический кластер, работает один из крупнейших в мире производителей титана.

С точки зрения промышленности, природных ресурсов и научно-технического потенциала у нас безусловное преимущество перед другими регионами. Но свои сильные стороны мы, к сожалению, пока не используем. И в этом направлении предстоит целенаправленная работа.

Именно поэтому вы предложили создать Центр управления будущим в Пермском крае?

Дмитрий Махонин: Мы собираем на базе уникального Пермского научно-образовательного центра (сегодня таких в стране всего пять) экспертов, которые сконструируют план развития края на ближайшие 10-20 лет. В каждой из отраслей региональной экономики, в жизни края есть специалисты, управленцы, которые являются его стержнем, вот они и должны определять будущее, они и выступят в роли экспертов.

Дмитрий Николаевич, некоторые наблюдатели отмечают, по их мнению, один ваш недостаток - молодость. Как вы к этому относитесь?

Дмитрий Махонин: Знаете, молодость проходит, а глупость - нет. Как говорил главный герой одного из моих любимых фильмов "Покровские ворота": "Молодость - это мгновение. Вы не успеете оглянуться, как я изменюсь".

А как оценили вашу работу участники состоявшейся в конце мая федеральной экспертной площадки "Россия-XXI: новая эпоха и современность"?

Дмитрий Махонин: Когда речь зашла о Пермском крае, я охотно подключился к дискуссии. Было полезно услышать разные мнения, послушать, как специалисты "из центра" видят и оценивают развитие ситуации в крае. Я бы и дальше хотел рассчитывать на такое экспертное сопровождение нашей работы. Думаю, это было бы полезно и многим моим коллегам.

Вам иногда ставят в упрек отсутствие большого политического опыта.

Дмитрий Махонин: Да, я не считаю себя политиком в широком понимании этого слова. Слушая рассуждения экспертов о политике, о партийной системе, нередко задаю себе вопрос: нужно ли нам столько партий? Видят ли они, понимают ли свое место в общественной жизни? Частично ответ мы получили во время нынешней пандемии. Посмотрите - некоторые партии, которые громко заявляли о себе в "мирное" время, в сложившейся ситуации, как страусы, спрятали голову в песок. При этом, например, "Единая Россия" вела себя очень активно - Пермское региональное отделение организовало работу волонтеров, они разносили продуктовые наборы, лекарства. "Единороссы" помогали врачам с транспортом, а школьникам - с компьютерами для дистанционного обучения. Такие партии я понимаю.

А какие идеи вы хотели бы реализовать в ближайшее время?

Дмитрий Махонин: Я думаю, как нам наладить эффективную работу, как быстрее преодолеть последствия пандемии и двигаться вперед.

Хочу предложить всем политическим, общественным силам, всем организациям края присоединиться к Манифесту об общественном согласии. Этот документ сейчас готовит моя команда. Он нужен нам всем, чтобы преодолеть кризис, уйти от бессмысленного политического противоборства, найти разумные решения проблем, стоящих перед жителями края. Я уверен, что каждой политической партии, всем общественным и другим организациям найдется место в этой большой работе.

В нынешней ситуации работать губернатором очень непросто. Взвалив на себя такую ответственность, какими мотивами вы руководствовались?

Дмитрий Махонин: Я вырос в Прикамье, люблю этот край. Здесь живут мои мама, жена и дети. И я хочу, чтобы здесь все было хорошо, чтобы мои земляки гордились нашим краем, а мои дети через много лет гордились мной.