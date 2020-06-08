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08.06.2020 20:37
Рубрика: Экономика

Экономика России может упасть на 6% в 2020 году

Текст: Ирина Алпатова
Мировую экономику может ожидать тяжелейшая рецессия со времен Второй мировой войны - общее падение может составить 5,2%, сообщается в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным проведенной аналитики, спад экономики России может составить до 6% в 2020 году. Основные причины - скачок заболеваемости COVID-19 и падение цен на нефть. В 2021, согласно прогнозу, восстановление российской экономики составит +2,7%.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В странах с развитой экономикой сжатие активности может достичь 7%, на развивающихся рынка прогнозируется спад на 2,5%. Доходы на душу населения могут снизиться в 2020 году на 3,6%.

"Весьма вероятно, что нынешний кризис оставит глубокие шрамы и станет причиной крупных общемировых проблем, - признала вице-президент Группы Всемирного банка Джейла Пазарбашиоглу. - Наша задача номер один - преодолеть эту глобальную чрезвычайную ситуацию в здравоохранении и экономике. После этого мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы найти способы как можно более быстрого и устойчивого оживления экономики и не допустить дальнейшего роста масштабов бедности и безработицы".

В 2021 году рост мировой экономики оживится и достигнет 4,2%. При этом в странах с развитой экономикой он составит 3,9%, а в СФРРС ускорится до 4,6%. Однако в банке отмечают, что этот прогноз отличается крайней неопределенностью, и остается риск неблагоприятного сценария.

Экономика Макроэкономика Пандемия коронавируса COVID-19

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