Экономика России может упасть на 6% в 2020 году

Мировую экономику может ожидать тяжелейшая рецессия со времен Второй мировой войны - общее падение может составить 5,2%, сообщается в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики".

По данным проведенной аналитики, спад экономики России может составить до 6% в 2020 году. Основные причины - скачок заболеваемости COVID-19 и падение цен на нефть. В 2021, согласно прогнозу, восстановление российской экономики составит +2,7%.

В странах с развитой экономикой сжатие активности может достичь 7%, на развивающихся рынка прогнозируется спад на 2,5%. Доходы на душу населения могут снизиться в 2020 году на 3,6%.

"Весьма вероятно, что нынешний кризис оставит глубокие шрамы и станет причиной крупных общемировых проблем, - признала вице-президент Группы Всемирного банка Джейла Пазарбашиоглу. - Наша задача номер один - преодолеть эту глобальную чрезвычайную ситуацию в здравоохранении и экономике. После этого мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы найти способы как можно более быстрого и устойчивого оживления экономики и не допустить дальнейшего роста масштабов бедности и безработицы".

В 2021 году рост мировой экономики оживится и достигнет 4,2%. При этом в странах с развитой экономикой он составит 3,9%, а в СФРРС ускорится до 4,6%. Однако в банке отмечают, что этот прогноз отличается крайней неопределенностью, и остается риск неблагоприятного сценария.