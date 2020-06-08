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08.06.2020 09:18
Рубрика: В мире

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

Текст: Юрий Когалов

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс. Такое мнение выразила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью телеканалу "112 Украина".

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"Эта власть Донбасс не вернет. Донбассу некуда возвращаться, он не вернется в Украину в ее сегодняшнем состоянии. Никогда", - отметила политик. По ее словам, в стране ограничены все права и свободы жителей региона, их самих считают "недолюдьми". "А власть не делает ничего для того, чтобы прекратились хотя бы боевые действия", - подчеркнула Лукаш.

Она обратила внимание на доклады ЮНИСЕФ, ОБСЕ, в которых отмечается, что уже при президенте Владимире Зеленском украинские силовики разрушили девять школ, от их рук пострадали десять детей, продолжаются пытки, грабежи, насилие, бесконтрольное похищение людей и убийство. "Отчеты висят в открытом доступе - власть отмалчивается, а можно что-то сделать для мира, но это не по Сеньке шапка, это не про Зеленского. Ничего он для Донбасса делать не будет. Они продолжают имитировать некие игры в мирный процесс, создавая иллюзию чего-то", - отметила экс-министр, добавив, что за год президентства Зеленского ни одно из положений Минских соглашений или "формулы Штанмайера" выполнено не было. И по ее мнению, в будущем ничего не изменится. "Я не жду от Зеленского совершенно ничего", - заявила Лукаш.

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Ранее она также обвинила президента Владимира Зеленского в невыполнении других своих предвыборных обещаний. Например, он так и не избавился от старой команды, а наоборот, окружил себя людьми, связанными с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и американским финансистом Джорджем Соросом, которых Лукаш назвала "профессиональными предателями".

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