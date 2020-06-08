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08.06.2020 18:15
Рубрика: Культура

Евгений Водолазкин прочел на "Красной Площади" свою пьесу о пандемии

Текст: Андрей Мягков
8 июня на Главной сцене фестиваля "Красная площадь" зрителям представили читку свежей пьесы Евгения Водолазкина "Сестра четырех" - трагикомической истории о людях с абсолютно разными профессиями, запертых в больнице во время пандемии.

Нетрудно догадаться, какой именно вирус вдохновил автора; самоизоляция у Евгения Германовича, как видите, выдалась плодотворная. Пьесу разыграли на два голоса: первое действие прочитал сам Водолазкин, а второе озвучила актриса театра и кино Алиса Хазанова; к сожалению, на площадь они не прибыли, но такие уж времена.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Перед читкой Хазанова отметила, что зрителей ждет особая версия пьесы, переписанная автором специально для фестиваля - изменился даже финал. Водолазкин следом заверил, что ему "очень приятно оказаться по одну сторону экрана" с Алисой, и отметил, что "театр - это всегда зазеркалье". А также, обратившись к читателям, выразил надежду, что "совместными усилиями мы поддержим друг друга и книгоиздание. Сейчас это очень важно".

Затем начали читать, и хоть Алиса и Евгений делали это с экрана, на сцене физически находился другой Евгений, Вороновский, саунд-артист и композитор. С зажатой у плеча скрипкой он, словно, диджей, метался между клавишами и пультами, извлекая из всего этого богатства то музыку, то сирену скорой помощи - так оно, конечно, атмосфернее.

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Культура Литература Книжный фестиваль "Красная площадь"

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