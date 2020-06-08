Новости

В США демократы представили законопроект о реформе полиции 20:54
Путин поручил поддержать мукомолов 20:40
Путин поручил продумать снижение стоимости перевозки сельхозпродукции по ж/д 20:37
В Крыму с 15 июня тренажерные залы откроют для индивидуальных занятий 20:26
Путин присвоил Хабриевой звание "Заслуженный деятель науки" 20:25
В центре Екатеринбурга фургон сбил пешеходов 20:25
Путин поручил выделить 6 млрд рублей на докапитализацию "Росагролизинга" 20:24
Путин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники 20:15
В Москве снова осудили водителя за ДТП у "Славянского бульвара" 20:04
В Элисте в частном доме нашли тела трех малолетних детей и их матери 19:55
Путин поручил МЧС мониторинг ликвидации последствий пожаров и паводков 19:51
В Лондоне впервые за пандемию не зарегистрировано смертей от COVID-19 19:48
Крымским санаториям и отелям обозначили условие открытия с 15 июня 19:43
Лавров обсудил по телефону с Чавушоглу ситуацию на Ближнем Востоке 19:43
Онлайн-активность связали с ясным мышлением у пожилых мужчин 19:42
В Москве ограничат движения из-за репетиции парада Победы 19:38
Кардиологи назвали группу риска, для которой COVID-19 особенно опасен 19:37
"Российская газета" получила признание в Республике Сербской 19:35
Следственный комитет предъявил обвинение начальнику цеха в Норильске 19:33
Вышел тизер-трейлер документального фильма "Бондарчук" 19:25
В Прикамье парализованная пенсионерка ползла в магазин за продуктами 19:24
Фильм Джаника Файзиева "Вратарь Галактики" выйдет в прокат в США 19:12
Путина попросили сделать в Карелии легкоатлетический кластер 19:10
В Рязани погиб солдат-срочник 19:09
Цены на нефть начали падать 19:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
Германия не станет вывозить домой своих граждан, отдыхающих за пределами страны, в случае, если те заболеют коронавирусом. Об этом министр иностранных дел Хайко Маас предупредил тех, кто собирается воспользоваться открытием с 15 июня внутренних границ Евросоюза.

"Нам не стоит испытывать ложное чувство безопасности. Эпидемия Covid-19 еще далека от завершения. Мы должны все вместе не допустить того, чтобы возобновление туризма привело ко второй волне заболевания у нас или где-либо еще. Это зависит от ответственного отношения каждого", - считает глава МИД ФРГ.

Фото: AFP/John MACDOUGALL
Меркель заявила о самой тяжелой экономической ситуации в истории Германии

Европейские страны договорились о том, что туризм возвращается с оговоркой: если число новых инфекций в этих странах снова резко возрастет, будут предприниматься "защитные меры", такие как "особые предупреждения в отношении поездок в определенные страны или регионы".

Правительство Германии будет руководствоваться верхним пределом в 50 новых случаев заражения на 100 000 жителей ежедневно в течение семи дней. Те, кто возвращается из такого района, должны понимать, что придется пройти карантин дома или даже в месте отдыха.

В интервью Bild am Sonntag Маас предупредил немцев: "Тем, кто заразится коронавирусом в отпуске, не стоит рассчитывать на то, что мы вывезем их обратно в Германию. Конечно, в экстренных случаях наши консульские представительства будут готовы оказать необходимую поддержку. Но летом правительство Германии не сможет снова организовать авиарейс, чтобы вернуть отдыхающих на родину".

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Мишустин объявил о частичном снятии ограничений для зарубежных поездок
Как Москва будет возвращаться к привычной жизни
Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка
В России появится федеральный регистр сведений о населении
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии