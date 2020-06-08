Германия не станет вывозить домой своих граждан, отдыхающих за пределами страны, в случае, если те заболеют коронавирусом. Об этом министр иностранных дел Хайко Маас предупредил тех, кто собирается воспользоваться открытием с 15 июня внутренних границ Евросоюза.

"Нам не стоит испытывать ложное чувство безопасности. Эпидемия Covid-19 еще далека от завершения. Мы должны все вместе не допустить того, чтобы возобновление туризма привело ко второй волне заболевания у нас или где-либо еще. Это зависит от ответственного отношения каждого", - считает глава МИД ФРГ.

Европейские страны договорились о том, что туризм возвращается с оговоркой: если число новых инфекций в этих странах снова резко возрастет, будут предприниматься "защитные меры", такие как "особые предупреждения в отношении поездок в определенные страны или регионы".

Правительство Германии будет руководствоваться верхним пределом в 50 новых случаев заражения на 100 000 жителей ежедневно в течение семи дней. Те, кто возвращается из такого района, должны понимать, что придется пройти карантин дома или даже в месте отдыха.

В интервью Bild am Sonntag Маас предупредил немцев: "Тем, кто заразится коронавирусом в отпуске, не стоит рассчитывать на то, что мы вывезем их обратно в Германию. Конечно, в экстренных случаях наши консульские представительства будут готовы оказать необходимую поддержку. Но летом правительство Германии не сможет снова организовать авиарейс, чтобы вернуть отдыхающих на родину".