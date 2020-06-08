На фоне пандемии коронавируса государства по всему миру стали производить больше бытового мусора. И Германия не исключение, сообщает портал morgenpost.de.

Заказ еды из ресторанов на дом или просто на вынос, доставка товаров онлайн, посылки близким по почте - горы упаковки неизбежно растут как снежный ком. Ожидается, что к концу 2020 года будет образовано на 2,26 миллиона тонн бытовых отходов больше. Еще до "короны" на одного жителя ФРГ ежегодно приходилось примерно 500 кило твердых коммунальных отходов - это больше, чем в среднем по ЕС. Зато именно немцы справедливо считаются одними из чемпионов по утилизации и переработке вторсырья. Как им это удалось и что скрывается за понятием "циркулярная экономика", на которую давно сделали ставку немецкие перерабатывающие компании и правительство, разбиралась "РГ".

На этот путь страна встала далеко не вчера. Еще в семидесятые годы прошлого века в ФРГ начали основательно сортировать пищевые отходы, бумагу, стекло, пластик и другие виды упаковки, что проложило путь к современной системе контейнеров по раздельному сбору мусора. Появилась и законодательная база, регламентирующая процесс.

С тех пор акценты сместились. Теперь главный приоритет Германии и Евросоюза в целом состоит в стремлении предотвратить или максимально сократить образование отходов и сделать их пригодными для повторного использования. В новых условиях производители должны думать, как повысить ресурсо- и энергоемкость своей продукции - по сути источника будущих отходов.

Основной приоритет Германии и Евросоюза в целом состоит в стремлении предотвратить или максимально сократить образование отходов

"К таким мерам относятся и экологический дизайн малоотходной и легкоутилизируемой упаковки, и регенерация и ремонт продукции, позволяющие продлить срок ее эксплуатации. Далее по рангу в этой иерархии следует вторичная переработка (рециклинг), за ней - все прочие виды утилизации, в том числе энергетическая, и на последнем месте - захоронение отходов на полигонах", - рассказала "РГ" Юлия Грищенкова, глава представительства Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ.

Что же касается полигонов, признанных самым вредным способом утилизации отходов на планете, то с 2005 года в Германии запрещено захоронение необработанных отходов. На захоронение на полигон можно направить только "инертные" минеральные отходы.

Впрочем, как писала "РГ", и до этого в стране не было классических свалок, на которые бы вывозилось все подряд. Конечно, кое-где оставались мусорные полигоны устаревшего формата - наследие 1960-1970-х годов, но их санация еще три года назад была почти закончена. При этом немцам удается избежать отправки на полигоны, пусть даже самые прогрессивные, около 200 миллионов тонн мусора - а это огромный вклад в дело сохранения окружающей среды.

Германии и впрямь есть чем похвастаться. По данным Немецкого общества по международному сотрудничеству, за последний год доля рециклинга твердых коммунальных отходов в ФРГ составляла около 66 процентов.

"По сути экономика замкнутого цикла в Германии - это высокотехнологичная отрасль, позволяющая извлекать из отходов вторичное сырье и применять их в качестве альтернативных ресурсов. Иными словами, все отходы, генерируемые на территории Германии, в большинстве своем должны вернуться в производственный или сырьевой цикл. Это может произойти в виде повторного применения, например, многооборотной тары для напитков, производства рециклатов (материалов, полученных в результате утилизации пластика. - Прим. ред.), получения тепло- или электроэнергии, биогаза либо компоста. Как мы видим, пути отходов в экономике замкнутого цикла разные, но цель у них одна: оставаться как можно дольше в хозяйственном цикле, - отмечает Юлия Грищенкова. - В 2019 году в Германии вступил в силу новый закон об упаковке.

Лучше всего в Германии обстоит дело с переработкой бумаги и стекла: доля вторичной утилизации тут превышает 80%

В нем предусмотрены меры для стимулирования производителей к использованию легко перерабатываемых и экологически безопасных материалов, усилен контроль исполнения обязательств в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Благодаря созданию нового ведомства, "Центрального реестра упаковки", немцы намерены поэтапно охватить всех присутствующих на рынке производителей, подпадающих под требования РОП, и более тесно координировать работу системных операторов, отвечающих за достижение целевых показателей. Увеличение нормативов по утилизации упаковки предусмотрено в два этапа - в 2019 и 2022 годах. Например, согласно новым показателям с 2022 года доля рециклинга для пластика составит 63 процента, стекла, алюминия, черных металлов, картона и бумаги - 90 процентов, а комбинированной упаковки - не менее 70 процентов. В ближайшие годы следует ожидать поправки в части увеличения показателей по сбору и утилизации в Закон об электронных и электрических приборах Германии".

Цели взяты не с потолка: законодательство ФРГ следует в русле стандартов Евросоюза, которые постоянно развиваются. Эксперты признают, что эти планы весьма амбициозны. Как уже писала "РГ", лучше всего в Германии обстоит дело с переработкой бумаги и стеклянной тары: тут доля вторичной утилизации еще несколько лет назад достигла 80 процентов. С пластиком все иначе. В 2017 году в стране было произведено более 6 миллионов тонн пластиковых отходов, из которых лишь 16 процентов использовались вторично. Большую часть пластикового мусора немцы сожгли или вывезли на экспорт в зарубежные страны, включая Китай.

Ну а по данным Федерального ведомства по охране окружающей среды, которые портал Deutsche Welle приводил в 2019 году, лишь около 30 процентов всех пластиковых отходов, подлежавших переработке, послужили для производства упаковочных материалов. Дело в том, что директивы и регламенты ЕС предъявляют очень высокие требования к качеству упаковки, чтобы исключить попадание микропластика в продукты, а оттуда - в организм человека. Отчасти проблемы мог бы решить биопластик, получаемый из возобновляемого сырья - древесины, сахарной свеклы и даже картошки.

Наконец, еще задолго до появления на европейском горизонте шведской школьницы Греты Тунберг в Германии были очень популярны всевозможные экологические и социальные акции. К примеру, немцы активно включаются в кампании по "фудшерингу", или "фудсейвингу", то есть бесплатной передаче излишков продуктов с истекающим сроком годности всем нуждающимся через благотворительные организации и соцсети.

В тему

Еще один из столпов циркулярной экономики - "зеленая энергетика", на которую делает ставку правительство Германии. На пути к "углеродно нейтральному" производству, которое заявлено как цель на 2050 год, немцы готовы подать пример соседям по ЕС. Уже через 20 лет Берлин обязуется сократить эмиссию CO 2 на 55 процентов, доведя долю возобновляемых источников энергии - ветра, солнца и биомассы - до 65 процентов в энергобалансе страны. В декабре 2018 года в Рурском бассейне закрылась последняя шахта, в которой полтора столетия добывался каменный уголь; отныне Германия его не производит, но импортирует (в основном из России). К 2035-му, максимум - 2038 году страна полностью откажется и от генерации на буром угле. Кроме того, ФРГ решительно выходит из атомной энергетики, которая в соответствии с новыми стандартами ЕС больше не считается "зеленой". Три из работающих пока АЭС будут отключены уже к 2022 году. В первой половине 2019 года "зеленые" источники энергии впервые обошли "традиционные", если не считать газ. На солнечные батареи и ветрогенераторы, а также на ГЭС пришлось в целом 47,3 процента выработанного в стране электричества, в то время как на угольные и атомные станции - 43,4 процента.

Комментарий

Светлана Бигессе, генеральный директор компании "Ремондис" (Россия):

- В 1970-е годы проблема захоронения отходов на полигонах в Германии стала особенно острой: объемы отходов, в основном упаковки, росли с каждым годом, а увеличивать площади полигонов больше не было возможности. В 1991 году в Германии (впервые в Европе) была законодательно введена "расширенная ответственность производителя" (РОП) за утилизацию использованной упаковки. Цель: предотвращение попадания упаковки из картона, пластика, металла, стекла на полигоны. РОП стал основным источником финансирования системы раздельного сбора отходов на каждой контейнерной площадке, а также ее дальнейшей сортировки для вторичной переработки.

К сожалению, сегодня в РФ в рамках законодательства РОП отсутствует механизм финансирования инфраструктуры раздельного сбора отходов на контейнерных площадках в муниципалитетах. А ведь это основная задача РОП - через систему раздельного сбора предотвратить попадание упаковки на полигон, после чего направить ее на вторичную переработку.

Высокая доля рециклинга ТКО в Германии возможна только с применением технологий глубокой переработки отходов. А это высокотехнологичное дорогостоящее оборудование. Производство альтернативного топлива, выработка энергии из отходов лишь минимально компенсируют затраты на такое оборудование.

Высокие экологические стандарты в области переработки бытовых отходов неизбежно связаны с высокой платой населения за обращение с отходами. Это очень важный факт. Плата жителя Германии за обращение с отходами приблизительно в 10 раз выше среднего платежа в РФ.

Поэтому нужно проводить серьезную разъяснительную работу с населением по этому вопросу. Сегодняшние платежи граждан в российских регионах за обращение с отходами могут позволить только организовать сбор, вывоз отходов, их захоронение на новом, более современном полигоне и линию сортировки смешанного мусора, которая позволит сократить объем отходов для захоронения не более чем на 5-10 процентов.