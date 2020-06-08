Заказ еды из ресторанов на дом или просто на вынос, доставка товаров онлайн, посылки близким по почте - горы упаковки неизбежно растут как снежный ком. Ожидается, что к концу 2020 года будет образовано на 2,26 миллиона тонн бытовых отходов больше. Еще до "короны" на одного жителя ФРГ ежегодно приходилось примерно 500 кило твердых коммунальных отходов - это больше, чем в среднем по ЕС. Зато именно немцы справедливо считаются одними из чемпионов по утилизации и переработке вторсырья. Как им это удалось и что скрывается за понятием "циркулярная экономика", на которую давно сделали ставку немецкие перерабатывающие компании и правительство, разбиралась "РГ".
На этот путь страна встала далеко не вчера. Еще в семидесятые годы прошлого века в ФРГ начали основательно сортировать пищевые отходы, бумагу, стекло, пластик и другие виды упаковки, что проложило путь к современной системе контейнеров по раздельному сбору мусора. Появилась и законодательная база, регламентирующая процесс.
С тех пор акценты сместились. Теперь главный приоритет Германии и Евросоюза в целом состоит в стремлении предотвратить или максимально сократить образование отходов и сделать их пригодными для повторного использования. В новых условиях производители должны думать, как повысить ресурсо- и энергоемкость своей продукции - по сути источника будущих отходов.
"К таким мерам относятся и экологический дизайн малоотходной и легкоутилизируемой упаковки, и регенерация и ремонт продукции, позволяющие продлить срок ее эксплуатации. Далее по рангу в этой иерархии следует вторичная переработка (рециклинг), за ней - все прочие виды утилизации, в том числе энергетическая, и на последнем месте - захоронение отходов на полигонах", - рассказала "РГ" Юлия Грищенкова, глава представительства Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ.
Что же касается полигонов, признанных самым вредным способом утилизации отходов на планете, то с 2005 года в Германии запрещено захоронение необработанных отходов. На захоронение на полигон можно направить только "инертные" минеральные отходы.
Впрочем, как писала "РГ", и до этого в стране не было классических свалок, на которые бы вывозилось все подряд. Конечно, кое-где оставались мусорные полигоны устаревшего формата - наследие 1960-1970-х годов, но их санация еще три года назад была почти закончена. При этом немцам удается избежать отправки на полигоны, пусть даже самые прогрессивные, около 200 миллионов тонн мусора - а это огромный вклад в дело сохранения окружающей среды.
Германии и впрямь есть чем похвастаться. По данным Немецкого общества по международному сотрудничеству, за последний год доля рециклинга твердых коммунальных отходов в ФРГ составляла около 66 процентов.
"По сути экономика замкнутого цикла в Германии - это высокотехнологичная отрасль, позволяющая извлекать из отходов вторичное сырье и применять их в качестве альтернативных ресурсов. Иными словами, все отходы, генерируемые на территории Германии, в большинстве своем должны вернуться в производственный или сырьевой цикл. Это может произойти в виде повторного применения, например, многооборотной тары для напитков, производства рециклатов (материалов, полученных в результате утилизации пластика. - Прим. ред.), получения тепло- или электроэнергии, биогаза либо компоста. Как мы видим, пути отходов в экономике замкнутого цикла разные, но цель у них одна: оставаться как можно дольше в хозяйственном цикле, - отмечает Юлия Грищенкова. - В 2019 году в Германии вступил в силу новый закон об упаковке.
В нем предусмотрены меры для стимулирования производителей к использованию легко перерабатываемых и экологически безопасных материалов, усилен контроль исполнения обязательств в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Благодаря созданию нового ведомства, "Центрального реестра упаковки", немцы намерены поэтапно охватить всех присутствующих на рынке производителей, подпадающих под требования РОП, и более тесно координировать работу системных операторов, отвечающих за достижение целевых показателей. Увеличение нормативов по утилизации упаковки предусмотрено в два этапа - в 2019 и 2022 годах. Например, согласно новым показателям с 2022 года доля рециклинга для пластика составит 63 процента, стекла, алюминия, черных металлов, картона и бумаги - 90 процентов, а комбинированной упаковки - не менее 70 процентов. В ближайшие годы следует ожидать поправки в части увеличения показателей по сбору и утилизации в Закон об электронных и электрических приборах Германии".
Цели взяты не с потолка: законодательство ФРГ следует в русле стандартов Евросоюза, которые постоянно развиваются. Эксперты признают, что эти планы весьма амбициозны. Как уже писала "РГ", лучше всего в Германии обстоит дело с переработкой бумаги и стеклянной тары: тут доля вторичной утилизации еще несколько лет назад достигла 80 процентов. С пластиком все иначе. В 2017 году в стране было произведено более 6 миллионов тонн пластиковых отходов, из которых лишь 16 процентов использовались вторично. Большую часть пластикового мусора немцы сожгли или вывезли на экспорт в зарубежные страны, включая Китай.
Ну а по данным Федерального ведомства по охране окружающей среды, которые портал Deutsche Welle приводил в 2019 году, лишь около 30 процентов всех пластиковых отходов, подлежавших переработке, послужили для производства упаковочных материалов. Дело в том, что директивы и регламенты ЕС предъявляют очень высокие требования к качеству упаковки, чтобы исключить попадание микропластика в продукты, а оттуда - в организм человека. Отчасти проблемы мог бы решить биопластик, получаемый из возобновляемого сырья - древесины, сахарной свеклы и даже картошки.
Наконец, еще задолго до появления на европейском горизонте шведской школьницы Греты Тунберг в Германии были очень популярны всевозможные экологические и социальные акции. К примеру, немцы активно включаются в кампании по "фудшерингу", или "фудсейвингу", то есть бесплатной передаче излишков продуктов с истекающим сроком годности всем нуждающимся через благотворительные организации и соцсети.
Еще один из столпов циркулярной экономики - "зеленая энергетика", на которую делает ставку правительство Германии. На пути к "углеродно нейтральному" производству, которое заявлено как цель на 2050 год, немцы готовы подать пример соседям по ЕС. Уже через 20 лет Берлин обязуется сократить эмиссию CO2 на 55 процентов, доведя долю возобновляемых источников энергии - ветра, солнца и биомассы - до 65 процентов в энергобалансе страны. В декабре 2018 года в Рурском бассейне закрылась последняя шахта, в которой полтора столетия добывался каменный уголь; отныне Германия его не производит, но импортирует (в основном из России). К 2035-му, максимум - 2038 году страна полностью откажется и от генерации на буром угле. Кроме того, ФРГ решительно выходит из атомной энергетики, которая в соответствии с новыми стандартами ЕС больше не считается "зеленой". Три из работающих пока АЭС будут отключены уже к 2022 году. В первой половине 2019 года "зеленые" источники энергии впервые обошли "традиционные", если не считать газ. На солнечные батареи и ветрогенераторы, а также на ГЭС пришлось в целом 47,3 процента выработанного в стране электричества, в то время как на угольные и атомные станции - 43,4 процента.
Светлана Бигессе, генеральный директор компании "Ремондис" (Россия):
- В 1970-е годы проблема захоронения отходов на полигонах в Германии стала особенно острой: объемы отходов, в основном упаковки, росли с каждым годом, а увеличивать площади полигонов больше не было возможности. В 1991 году в Германии (впервые в Европе) была законодательно введена "расширенная ответственность производителя" (РОП) за утилизацию использованной упаковки. Цель: предотвращение попадания упаковки из картона, пластика, металла, стекла на полигоны. РОП стал основным источником финансирования системы раздельного сбора отходов на каждой контейнерной площадке, а также ее дальнейшей сортировки для вторичной переработки.
К сожалению, сегодня в РФ в рамках законодательства РОП отсутствует механизм финансирования инфраструктуры раздельного сбора отходов на контейнерных площадках в муниципалитетах. А ведь это основная задача РОП - через систему раздельного сбора предотвратить попадание упаковки на полигон, после чего направить ее на вторичную переработку.
Высокая доля рециклинга ТКО в Германии возможна только с применением технологий глубокой переработки отходов. А это высокотехнологичное дорогостоящее оборудование. Производство альтернативного топлива, выработка энергии из отходов лишь минимально компенсируют затраты на такое оборудование.
Высокие экологические стандарты в области переработки бытовых отходов неизбежно связаны с высокой платой населения за обращение с отходами. Это очень важный факт. Плата жителя Германии за обращение с отходами приблизительно в 10 раз выше среднего платежа в РФ.
Поэтому нужно проводить серьезную разъяснительную работу с населением по этому вопросу. Сегодняшние платежи граждан в российских регионах за обращение с отходами могут позволить только организовать сбор, вывоз отходов, их захоронение на новом, более современном полигоне и линию сортировки смешанного мусора, которая позволит сократить объем отходов для захоронения не более чем на 5-10 процентов.