Гидрометцентр рассказал о погоде этим летом

Лето в России ожидается теплым, но довольно капризным. На нас обрушатся и "волны тепла", и тропические ливни. Не обойдется и без похолоданий. "Температура повсеместно будет около и выше нормы. Затяжных холодных периодов, как было в прошлом году в центре европейской территории, нигде не прогнозируем. Но похолодания все равно будут", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, этим летом на территории России, в особенности на Урале, прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого будет происходить частая смена погоды. Аналогичные явления будут происходить по всему миру из-за смены климата. "За последние 20-25 лет количество опасных явлений в России увеличилось в два раза. Особенно это заметно в летний период, так как больше влажных масс поднимается от земли в слои атмосферы.", - пояснил синоптик.

Летом в России возможно повторение сильнейших дождей, которые обрушились на центр в конце мая. Но вот конкретно когда и где они выпадут, можно прогнозировать максимум за двое суток. Иногда дождевые облака образуются столь стремительно, что приближение ливня синоптики прогнозируют за несколько часов.

Также сложно спрогнозировать заранее и приход так называемых волн тепла. Научный подход позволяет делать такой прогноз не более чем за пару недель.

Сейчас "волны тепла" обрушились на центр, север европейской территории. До 12 июня в столичном регионе температура будет больше напоминать воронежскую или курскую. Даже по ночам плюс 18-19, а днем до 30 градусов.

На севере тоже 30-градусная жара. В Архангельской, Вологодской областях может быть даже до плюс 32 градусов. Жарче же всего на юге. В Волгоградской и Астраханской областях до плюс 40, в Краснодарском крае до - 35, в Крыму - от 30 до 35 градусов. Вода в Черном море у берегов Крыма, правда, еще прохладная - плюс 15-16 градусов. Но уже через несколько дней температура воды на крымских курортах будет в пределах плюс 17-18 градусов.Врайоне Сочи вода теплее: сейчас 17-18, но скоро будет 20. В Азовском море вода самая теплая - уже сейчас до плюс 22 градусов. И уже можно было бы открывать полноценный курортный сезон.

Этим летом воздушные массы будут перемещаться не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого прогнозируется частая смена погоды

Югу вообще стоит готовиться к затяжной жаре. "Для тех, кто любит погорячее! На юге можно будет в этом году согреться", - пообещал Вильфанд. И напомнил, что, когда температура 5 дней подряд превышает норму на 5 и более градусов, - это уже, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, опасно для здоровья.