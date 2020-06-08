Глава кабмина: Труд соцработников заслуживает особой благодарности

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил соцработников с профессиональным праздником.

С поздравлением и словами благодарности он обратился на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Сегодня мы отмечаем День социального работника, - напомнил Мишустин. - Это благородная профессия добрых и мужественных людей. И сейчас, в условиях распространения коронавируса, ваша работа, наряду с работой медиков, заслуживает отдельной, самой искренней благодарности.

По словам премьер-министра, быть социальным работником непросто, ведь их подопечные нуждаются в постоянном уходе и заботе. Они "ждут, что им принесут лекарства и продукты, а порой просто позвонят, чтобы убедиться, что с ними все в порядке", добавил премьер.

Он также напомнил, что государство оказывает поддержку социальным работникам и сотрудникам учреждений социального обслуживания. Глава кабмина привел в пример решение президента РФ установить допвыплаты социальным работникам, которые трудятся в стационарах с пациентами с коронавирусом. Им полагается доплата 35 тысяч рублей. А для работников тех социальных стационаров, где коронавируса нет, выплаты составят 25 тысяч рублей.