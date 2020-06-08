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08.06.2020 17:27
Рубрика: Экономика

Глава "Лукойла" закупил "ковидное" оборудование для больницы в Коми

Текст: Александр Гавриленко
Президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей из своих собственных средств на закупку медицинского оборудования для "ковидного" госпиталя, развернутого на базе Центральной районной больницы города Усинска в Республике Коми. Накануне в учреждение поступила первая партия медтехники.
"ЛУКОЙЛ" начал оказывать поддержку Усинской ЦРБ с первых дней регистрации коронавируса в регионе. Фото: Александр Гавриленко/РГ "ЛУКОЙЛ" начал оказывать поддержку Усинской ЦРБ с первых дней регистрации коронавируса в регионе. Фото: Александр Гавриленко/РГ
"ЛУКОЙЛ" начал оказывать поддержку Усинской ЦРБ с первых дней регистрации коронавируса в регионе. Фото: Александр Гавриленко/РГ

Всего было приобретено 50 наименований различного оборудования, в том числе электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала. В ближайшее время в больнице начнется монтаж аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов пациента и функциональных кроватей.

"Хочу выразить слова благодарности руководителю "ЛУКОЙЛа" за поддержку усинской медицины. Мы получили востребованные в нынешних условиях оборудование и материалы, что позволит укомплектовать нашу больницу для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией", - цитируют местные СМИ слова главы администрации города Николая Такаева.

"Поставка сейчас очень нужная, ведь вся система здравоохранения работает в большом напряжении, - говорит главный врач больницы Максим Чуркин. - Это проявляется в затрате и человеческих сил, и материальных ресурсов. Средства индивидуальной защиты и дезинфекции очень нужны".

К сожалению, ситуация с распространением коронавируса в Усинске на фоне других городов Коми остается непростой. Как говорят специалисты, это обусловлено промышленной спецификой города и большим числом приезжих работников. Ограничительные меры были введены в городе в конце апреля и действуют до сих пор.

Медики признаются, что спецоборудование и средства защиты сейчас - очень своевременная помощь. Фото: Александр Гавриленко/РГ

Стоит отметить, что "ЛУКОЙЛ" начал оказывать поддержку Усинской ЦРБ с первых дней появления коронавируса в регионе. За счет компании в инфекционном отделении смонтировали централизованную систему снабжения кислородом и сжатым воздухом, подключили сеть Wi-Fi с безлимитным доступом в интернет и другое. Кроме того, с 10 апреля компания за свой счет заправляет топливом республиканские машины службы скорой помощи и медучреждений.

Всего же с момента появления коронавируса в России "ЛУКОЙЛ" выделил более 652 миллионов рублей для борьбы с распространением заболевания и лечения пациентов в 22 регионах.

Экономика

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