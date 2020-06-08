Госсовет Турции рассмотрит возможность превратить Святую Софию в мечеть

Государственный совет Турции 2 июля рассмотрит требование вернуть собору Святой Софии в центре Стамбула, который сейчас является музеем, статус мечети, сообщают турецкие СМИ.

Речь идет о решении совета министров Турции, принятого по инициативе основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка в 1934 году о превращении Святой Софии в музей. Ранее, с 1453 года, когда пал Константинополь, и до 1934 года, главный собор Византийской империи служил мечетью.

Прошение вернуть музею статус мечети за последние годы подавалось в госсовет много раз, однако в рассмотрении каждый раз отказывалось по различным причинам. Активисты часто проводят на площади Айя-Софья Мейдани митинги с требованием открыть мечеть. Впрочем, эти демонстрации обычно немноголюдны и быстро заканчиваются.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "туристы смогут посещать Айя-Софию, даже если она станет мечетью, как сегодня они заходят в Голубую мечеть (мечеть Султанахмет, один из символов Стамбула и первая по значению мечеть мегаполиса, находится через площадь от Святой Софии - прим. "РГ")".

Но при этом Эрдоган призвал быть в вопросе возвращения статуса мечети музею "очень чуткими и не спешить". Об этом, по информации турецкой газеты Hurriyet, он заявил на встрече центрального исполнительного совета правящей партии справедливости и развития 3 июня.

При этом ранее Эрдоган в ответ на вопрос о статусе мечети для Святой Софии отвечал, что для начала надо заполнить молящимися Голубую мечеть.

В настоящий момент победная сура Аль-Фатих из Корана читается в Айя-Софии раз в год, 29 мая, на день взятия Константинополя.

Ранее статус мечети был возвращен стамбульской церкви-музею Спасителя в Хоре, где сохранились уникальные росписи и мозаики времен византийского ренессанса Палеологов.