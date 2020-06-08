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08.06.2020 19:37
Рубрика: Общество

Кардиологи назвали группу риска, для которой COVID-19 особенно опасен

Текст: Наталья Панасенко

Риск гибели от коронавирусной инфекции увеличивается вдвое, если у пациентов, независимо от их возраста и сопутствующих заболеваний, высокое артериальное давление. К такому выводу пришла группа китайских медиков во главе с Чао Гао из отделения кардиологии в больнице города Сиань.

Врачи изучили истории болезней и методы лечения 2877 пациентов с COVID-19, которые проходили лечение в клинике города Ухань с 5 февраля по 15 марта 2020 года. У 850 человек из них (29,5%) было высокое давление.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС
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Оценка результатов лечения показала: из 850 пациентов-гипертоников 34 человека умерли от COVID-19, а из 2027 пациентов, не страдавших от высокого артериального давления, только 22 пациента. Это соответствует уровню смертности 4% против 1,1%. Причем факт увеличенной вдвое доли смертей пациентов с высоким артериальным давлением подтвердился и после корректировки данных, когда медики исключили из анамнеза другие факторы, влияющие на течение болезни (возраст, пол, другие сопутствующие заболевания).

Кроме того, говорится в статье, пациенты-гипертоники переносили коронавирусную инфекцию гораздо тяжелее других больных.

Но исследование также показывает, что прием антигипертензивных препаратов может снизить риск смерти. Вопреки прежним опасениям, это относится и к так называемым ингибиторам АПФ: есть предположение, что эти препараты могут ухудшить состояние при коронавирусной инфекции. Дело в том, что действие многих лекарств от высокого давления зависит от ренин-ангиотензиновой системы, регулирующей обмен натрия и артериальное давление. Но эта же система также играет роковую роль при коронавирусной инфекции. Ученые полагают, что вирус может взаимодействовать с мышечными клетками сердца, так как на их поверхности есть рецепторы ACE2, через которые SARS-CoV-2 проникает в заражаемые клетки.

Фото: Istock
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Но теперь исследователи говорят: "Мы обнаружили, что ингибиторы АПФ не были связаны с повышенным риском смерти от COVID-19. Они могут даже оказывать защитный эффект".

В частности, исследование показало, что из 140 пациентов, которые не принимали препараты от гипертонии, 7,9% умерли от COVID-19. А из 710 пациентов-гипертоников, принимавших препараты, умерли только 3,2%.

Врачи также не нашли никаких доказательств того, что по сравнению с другими гипотензивными средствами ингибиторы АПФ и другие препараты на основе ангиотензина приводили к худшему результату. Анализ дополнительных 2300 данных пациентов показал, что ингибиторы АПФ даже несколько лучше защищают, чем бета-адреноблокаторы. Однако, предупреждает команда Гао, ситуация с данными по-прежнему очень нестабильная.

Безусловно лишь одно, говорят кардиологи: "Мы советуем пациентам не прекращать прием антигипертензивных препаратов в соответствии с предписаниями лечащего врача. Последовательное использование лекарств особенно важно для этой группы пациентов, чтобы не подвергать опасности их сердце в случае COVID-19 или другой вирусной или бактериальной инфекции".

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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