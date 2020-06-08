Новости

В США демократы представили законопроект о реформе полиции 20:54
Путин поручил поддержать мукомолов 20:40
Путин поручил продумать снижение стоимости перевозки сельхозпродукции по ж/д 20:37
В Крыму с 15 июня тренажерные залы откроют для индивидуальных занятий 20:26
Путин присвоил Хабриевой звание "Заслуженный деятель науки" 20:25
В центре Екатеринбурга фургон сбил пешеходов 20:25
Путин поручил выделить 6 млрд рублей на докапитализацию "Росагролизинга" 20:24
Путин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники 20:15
В Москве снова осудили водителя за ДТП у "Славянского бульвара" 20:04
В Элисте в частном доме нашли тела трех малолетних детей и их матери 19:55
Путин поручил МЧС мониторинг ликвидации последствий пожаров и паводков 19:51
В Лондоне впервые за пандемию не зарегистрировано смертей от COVID-19 19:48
Крымским санаториям и отелям обозначили условие открытия с 15 июня 19:43
Лавров обсудил по телефону с Чавушоглу ситуацию на Ближнем Востоке 19:43
Онлайн-активность связали с ясным мышлением у пожилых мужчин 19:42
В Москве ограничат движения из-за репетиции парада Победы 19:38
Кардиологи назвали группу риска, для которой COVID-19 особенно опасен 19:37
"Российская газета" получила признание в Республике Сербской 19:35
Следственный комитет предъявил обвинение начальнику цеха в Норильске 19:33
Вышел тизер-трейлер документального фильма "Бондарчук" 19:25
В Прикамье парализованная пенсионерка ползла в магазин за продуктами 19:24
Фильм Джаника Файзиева "Вратарь Галактики" выйдет в прокат в США 19:12
Путина попросили сделать в Карелии легкоатлетический кластер 19:10
В Рязани погиб солдат-срочник 19:09
Цены на нефть начали падать 19:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 19:27
Рубрика: В мире

Бизнес ждет сигнала

Немецкие компании инвестируют в Россию даже во время коронакризиса
Текст: Александр Саможнев
Российская газета - Спецвыпуск № 123(8177)
Пандемия коронавируса кардинально изменила ситуацию на мировых рынках. О том, как живут и работают немецкие компании в России, "РГ" рассказал председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.
Предприятия немецкого автопрома - лидеры по уровню локализации в российских регионах. Фото: Ханс-Юрген Буркхард для проекта ВТП "Мастера России: сделано по-немецки" Предприятия немецкого автопрома - лидеры по уровню локализации в российских регионах. Фото: Ханс-Юрген Буркхард для проекта ВТП "Мастера России: сделано по-немецки"
Предприятия немецкого автопрома - лидеры по уровню локализации в российских регионах. Фото: Ханс-Юрген Буркхард для проекта ВТП "Мастера России: сделано по-немецки"

Г-н Шепп, как выживают компании с немецким капиталом в условиях кризиса, вызванного пандемией, какой финансовый ущерб понесли?

Маттиас Шепп: Лекарство от вируса не должно быть более горьким, чем сам вирус. Фото: Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП)

Маттиас Шепп: Немецкий бизнес в России по итогам наших опросов зафиксировал потери уже в сотни миллионов евро. Предприниматели в целом довольны антикризисным менеджментом российского правительства, но не удовлетворены мерами по поддержке российской экономики. Наш бизнес хочет более конкретной помощи от российского государства. К сожалению, крупнейшие иностранные инвесторы, получившие статус системообразующих производств и являющиеся российскими юридическими лицами, не могут претендовать на все меры поддержки, так как их иностранные материнские компании владеют более чем 50 процентами их капитала. Если ситуация останется таковой, то это тревожный сигнал. Это отпугивает потенциальных инвесторов и выглядит, как штрафные санкции для тех, кто уже инвестировал. Я редко чувствовал такую бурю негодования со стороны наших фирм, как в этот раз. Наши компании хотят, чтобы с ними обращались на равных, когда они вкладывают здесь свои деньги.

Как относится бизнес к ограничительным мерам российского правительства, какие пожелания высказываются?

Маттиас Шепп: Менеджеры компаний способны обеспечить меры, необходимые для продолжения работы предприятия в условиях коронакризиса. Речь идет о социальной дистанции, дезинфекции помещения, а также об обязательном ношении масок. Государство должно позаботиться об ограничительных мерах, но фабрики и бизнес должны продолжать свою работу. У государства есть свои задачи, а у бизнеса - свои. Нельзя мерами против коронавируса ставить под угрозу экономику. Десятки тысяч предприятий обанкротятся, люди останутся без зарплаты, под угрозой окажется социальное спокойствие. Пострадают самые незащищенные члены общества. Лекарство от вируса не должно быть более горьким, чем сам вирус.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В Германии раскритиковали новые санкции США против "Северного потока-2"

Правительство РФ обещает помочь системообразующим предприятиям. Могут ли рассчитывать на дополнительную поддержку компании-члены ВТП?

Маттиас Шепп: Мы очень надеемся на эту поддержку. Российско-Германская внешнеторговая палата вышла со своими предложениями на федеральном уровне и в регионах и подала перечень компаний, которые, с нашей точки зрения, необходимо было внести в списки системообразующих предприятий. Это десятки фирм-членов ВТП. Но, как показывает практика, списки - одно, а реальная поддержка - часто другое. Решение правительства в отношении компаний, большинством акций которых владеет иностранный капитал, вызвало недовольство. Мы писали премьер-министру и профильным министрам. Мы верим в российский рынок, многие менеджеры любят Россию. Но нам трудно понять такое решение.

Немецкий бизнес всегда был, есть и будет надежным партнером российского правительства

Какова ситуация с малыми и средними предприятиями?

Маттиас Шепп: Понятно, что такие гиганты, как Siemens, Volkswagen или Bayer имеют налаженные контакты с правительством. У малого бизнеса таких связей нет, поэтому он нуждается в лоббистской поддержке ВТП больше, чем крупные компании. Наши услуги в целом востребованы как никогда. Команда Российско-Германской внешнеторговой палаты работает, не считаясь со временем. Немецкий бизнес всегда был, есть и будет надежным партнером российского правительства. В экономику РФ вложены значительные средства. По данным Бундесбанка, в прошлом году прямые инвестиции в России составили 2,3 миллиарда евро, если мы сравниваем отток и приток капитала. И даже во время коронакризиса компании продолжают вкладывать деньги.

Как отразится кризис на развитии экономических связей, на контактах инвесторов и выполнении планов на перспективу?

В Германии принят пакет помощи экономике в 130 миллиардов евро

Маттиас Шепп: Поживем - увидим. Но уже сегодня можно сказать, что интерес к мероприятиям, проводимым в России, в Германии даже вырос. Удвоилось и даже утроилось количество участников наших онлайн-конференций. ВТП в России является одной из самых передовых организаций в мире среди 143 ВТП в области применения инновационных технологий в своей работе. С помощью современных коммуникаций мы перевели мероприятия в режим онлайн. На днях я созванивался с одним производителем оборудования из бывшей ГДР, который хочет локализовать производство в России. Этому помогает низкий курс рубля, наличие квалифицированных кадров, в том числе специалистов в сфере информационных технологий. За последние года фирмы-члены ВТП добились значительных успехов.

Евросоюз не хочет снимать санкции в условиях кризиса. Какова реакция бизнеса на это решение, удалось ли приспособиться к работе в условиях ограничений?

Маттиас Шепп: Подавляющее большинство наших компаний поддерживают недавнюю российскую инициативу о снятии санкций. Согласно опросам ВТП, 93 процента респондентов выступают за отмену санкций со стороны ЕС. Кажется, что в связи с проблемами, которые вызвала пандемия, США не выступают с новыми инициативами по санкциям. Хотя за океаном всегда что-то могут придумать. К сожалению, так произошло с "Северным потоком-2". Мы не думаем, что санкции скоро отменят.

Любой кризис предоставляет бизнесу шансы, и локализация производства после снятия ограничений станет мировой тенденцией

Есть ли изменения в инвестиционном климате в России, возникают ли трудности с локализацией производства в регионах?

Маттиас Шепп: Бизнес связывает надежды с приходом премьер-министра Михаила Мишустина. Вирус он победил. Хочется верить, что Мишустин сможет победить и болезни российской экономики. Первая задача - увеличивать эффективность и производительность экономики. Вторая - это борьба с коррупцией. В целом ситуация в последние годы стала лучше. Власти призваны бороться с пандемией. Но меры по борьбе в коронавирусом не должны заставлять страдать частный капитал, а государство - занимать все больше места в экономике. ВТП выступает за рыночные механизмы, где государство создает рамки для бизнеса, но с важной ролью частного производства.

Высокоскоростные поезда "Сапсан" строятся на совместном предприятии Siemens и группы "Синара" на Урале. Фото: Ханс-Юрген Буркхард для проекта ВТП "Мастера России: сделано по-немецки"

Каждый губернатор понимает, что он должен найти баланс между здоровьем людей и интересами экономики. Надо предотвратить волну банкротств и появление скрытой безработицы. На местах хотят наладить эффективную работу с иностранным бизнесом. Можно отметить эффективное взаимодействие с командой губернатора Московской области Андрея Воробьева. Благодаря ему на днях удалось решить одну из проблем фирмы-члена ВТП, уже инвестировавшей здесь несколько десятков миллионов евро и построившей сейчас новый склад, к которому нужно было подвести электричество.

В России постепенно восстанавливается производство. Можете ли сделать прогноз по инвестициям немецкого бизнеса в РФ в нынешнем году?

Маттиас Шепп: Любой кризис предоставляет шансы. После снятия ограничений локализация производства станет мировой тенденцией. Экспортные возможности экономики Германии сузятся. Строить заводы нужно там, где планируется продавать продукцию. Россия представляет собой большой рынок. Повторить результат прошлого года по нетто инвестициям вряд ли возможно. Определяющими будут 2021 и 2022 годы. Российское правительство должно дать четкий сигнал иностранному бизнесу. Потребуется также время для восстановления производственных связей. Около трети предприятий опасаются возникновения проблем. Конечно, роста ВВП в России в этом году не будет. В Германии же, по прогнозам правительства, три миллиона человек станут безработными. Сейчас каждый четвертый работник получает государственную субсидию.

Какие российские регионы, по вашему мнению, остаются наиболее привлекательными с точки зрения инвестиций?

Маттиас Шепп: Можно говорить о городах и регионах с высокой платежеспособностью населения. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и другие региональные центры. Сибирь интересна для инвесторов, так как там добывается нефть, газ и другое сырье. Дальний Восток, обеспечивающий обмен товаров между Россией и Азией, представляет интерес для немецких логистических компаний. Перспектив много, при нормализации ситуации всегда найдутся предложения для инвесторов.

Назовите наиболее значимые проекты с участием немецкого капитала. Какова степень их готовности в 2020-2021 году?

Маттиас Шепп: Крупные компании, в том числе Linde AG с объемом инвестиций около 300 миллионов евро, продолжают успешно работать в России. Например, Volkswagen c момента введения санкций инвестировал в заводы в России больше полумиллиарда евро. Концерн заключил с Минпромторгом РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК). И у Volkswagen, и у некоторых других компаний финансирование части инвестиционных проектов заморожено, но тем не менее я уверен, что эти проекты все-таки реализуются.

Правительство выделяет значительные средства на утилизацию отходов. Насколько востребован в этой сфере опыт немецких предприятий?

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Оператор "Северного потока-2" намерен обжаловать решение немецкого регулятора

Маттиас Шепп: В этой сфере немецкие компании представлены от Калининграда до Владивостока. Так, в Тюмени по немецким технологиям работает крупнейший завод по переработке мусора. В экологическом технопарке в Калуге, а также в Солнечногорском районе Московской области используется оборудование фирмы TOMRA по сортировке бытовых отходов. Региональным оператором в Саранске, Мордовия, уже более десяти лет является "Ремондис".

Как решается проблема подготовки кадров для компаний ВТП с помощью дуального образования?

Маттиас Шепп: В подготовке молодых кадров ВТП играет ключевую роль. В условиях пандемии мы проводим экзамены в онлайн-режиме с привлечением преподавателей из Германии. Продвижению дуального образования способствовала встреча в середине февраля в Берлине советника президента РФ Максима Орешкина с руководителем отдела экономики и финансов ведомства федерального канцлера Хансом-Хендриком Рёллером. Многие крупные компании сами обеспечивают дуальное образование, но часто экзамены и экзаменаторов предоставляет ВТП. Всем известное Made in Germany ("Сделано в Германии") относится и к подготовке кадров.

В связи с кризисом многие сотрудники работают в удаленном режиме. Как относятся к этому компании, не сохранится ли такая практика в будущем?

Маттиас Шепп: В значительной степени все зависит от сектора экономики. В реальном производстве это трудно осуществить. Производить машины, трактора и фены на удаленке пока невозможно. У офисных работников производительность труда в начале самоизоляции выросла. Но согласно многим исследованиям и судя по опыту, она падает через несколько недель или месяцев. Некоторые компании могут экономить на офисных площадях. Скорее всего, это мировая тенденция. Но, как сказал еще Аристотель, "человек по своей природе есть общественное животное", zoon politikon, и может состояться как личность только в человеческом обществе.

В мире Европа Германия Экономика ВЭД Экономика Отрасли Промышленность

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Мишустин объявил о частичном снятии ограничений для зарубежных поездок
Как Москва будет возвращаться к привычной жизни
Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка
В России появится федеральный регистр сведений о населении
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии