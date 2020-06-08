Пандемия коронавируса кардинально изменила ситуацию на мировых рынках. О том, как живут и работают немецкие компании в России, "РГ" рассказал председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.

Г-н Шепп, как выживают компании с немецким капиталом в условиях кризиса, вызванного пандемией, какой финансовый ущерб понесли?

Маттиас Шепп: Лекарство от вируса не должно быть более горьким, чем сам вирус. Фото: Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП)

Маттиас Шепп: Немецкий бизнес в России по итогам наших опросов зафиксировал потери уже в сотни миллионов евро. Предприниматели в целом довольны антикризисным менеджментом российского правительства, но не удовлетворены мерами по поддержке российской экономики. Наш бизнес хочет более конкретной помощи от российского государства. К сожалению, крупнейшие иностранные инвесторы, получившие статус системообразующих производств и являющиеся российскими юридическими лицами, не могут претендовать на все меры поддержки, так как их иностранные материнские компании владеют более чем 50 процентами их капитала. Если ситуация останется таковой, то это тревожный сигнал. Это отпугивает потенциальных инвесторов и выглядит, как штрафные санкции для тех, кто уже инвестировал. Я редко чувствовал такую бурю негодования со стороны наших фирм, как в этот раз. Наши компании хотят, чтобы с ними обращались на равных, когда они вкладывают здесь свои деньги.

Как относится бизнес к ограничительным мерам российского правительства, какие пожелания высказываются?

Маттиас Шепп: Менеджеры компаний способны обеспечить меры, необходимые для продолжения работы предприятия в условиях коронакризиса. Речь идет о социальной дистанции, дезинфекции помещения, а также об обязательном ношении масок. Государство должно позаботиться об ограничительных мерах, но фабрики и бизнес должны продолжать свою работу. У государства есть свои задачи, а у бизнеса - свои. Нельзя мерами против коронавируса ставить под угрозу экономику. Десятки тысяч предприятий обанкротятся, люди останутся без зарплаты, под угрозой окажется социальное спокойствие. Пострадают самые незащищенные члены общества. Лекарство от вируса не должно быть более горьким, чем сам вирус.

Правительство РФ обещает помочь системообразующим предприятиям. Могут ли рассчитывать на дополнительную поддержку компании-члены ВТП?

Маттиас Шепп: Мы очень надеемся на эту поддержку. Российско-Германская внешнеторговая палата вышла со своими предложениями на федеральном уровне и в регионах и подала перечень компаний, которые, с нашей точки зрения, необходимо было внести в списки системообразующих предприятий. Это десятки фирм-членов ВТП. Но, как показывает практика, списки - одно, а реальная поддержка - часто другое. Решение правительства в отношении компаний, большинством акций которых владеет иностранный капитал, вызвало недовольство. Мы писали премьер-министру и профильным министрам. Мы верим в российский рынок, многие менеджеры любят Россию. Но нам трудно понять такое решение.

Немецкий бизнес всегда был, есть и будет надежным партнером российского правительства

Какова ситуация с малыми и средними предприятиями?

Маттиас Шепп: Понятно, что такие гиганты, как Siemens, Volkswagen или Bayer имеют налаженные контакты с правительством. У малого бизнеса таких связей нет, поэтому он нуждается в лоббистской поддержке ВТП больше, чем крупные компании. Наши услуги в целом востребованы как никогда. Команда Российско-Германской внешнеторговой палаты работает, не считаясь со временем. Немецкий бизнес всегда был, есть и будет надежным партнером российского правительства. В экономику РФ вложены значительные средства. По данным Бундесбанка, в прошлом году прямые инвестиции в России составили 2,3 миллиарда евро, если мы сравниваем отток и приток капитала. И даже во время коронакризиса компании продолжают вкладывать деньги.

Как отразится кризис на развитии экономических связей, на контактах инвесторов и выполнении планов на перспективу?

Маттиас Шепп: Поживем - увидим. Но уже сегодня можно сказать, что интерес к мероприятиям, проводимым в России, в Германии даже вырос. Удвоилось и даже утроилось количество участников наших онлайн-конференций. ВТП в России является одной из самых передовых организаций в мире среди 143 ВТП в области применения инновационных технологий в своей работе. С помощью современных коммуникаций мы перевели мероприятия в режим онлайн. На днях я созванивался с одним производителем оборудования из бывшей ГДР, который хочет локализовать производство в России. Этому помогает низкий курс рубля, наличие квалифицированных кадров, в том числе специалистов в сфере информационных технологий. За последние года фирмы-члены ВТП добились значительных успехов.

Евросоюз не хочет снимать санкции в условиях кризиса. Какова реакция бизнеса на это решение, удалось ли приспособиться к работе в условиях ограничений?

Маттиас Шепп: Подавляющее большинство наших компаний поддерживают недавнюю российскую инициативу о снятии санкций. Согласно опросам ВТП, 93 процента респондентов выступают за отмену санкций со стороны ЕС. Кажется, что в связи с проблемами, которые вызвала пандемия, США не выступают с новыми инициативами по санкциям. Хотя за океаном всегда что-то могут придумать. К сожалению, так произошло с "Северным потоком-2". Мы не думаем, что санкции скоро отменят.

Любой кризис предоставляет бизнесу шансы, и локализация производства после снятия ограничений станет мировой тенденцией

Есть ли изменения в инвестиционном климате в России, возникают ли трудности с локализацией производства в регионах?

Маттиас Шепп: Бизнес связывает надежды с приходом премьер-министра Михаила Мишустина. Вирус он победил. Хочется верить, что Мишустин сможет победить и болезни российской экономики. Первая задача - увеличивать эффективность и производительность экономики. Вторая - это борьба с коррупцией. В целом ситуация в последние годы стала лучше. Власти призваны бороться с пандемией. Но меры по борьбе в коронавирусом не должны заставлять страдать частный капитал, а государство - занимать все больше места в экономике. ВТП выступает за рыночные механизмы, где государство создает рамки для бизнеса, но с важной ролью частного производства.

Высокоскоростные поезда "Сапсан" строятся на совместном предприятии Siemens и группы "Синара" на Урале. Фото: Ханс-Юрген Буркхард для проекта ВТП "Мастера России: сделано по-немецки"

Каждый губернатор понимает, что он должен найти баланс между здоровьем людей и интересами экономики. Надо предотвратить волну банкротств и появление скрытой безработицы. На местах хотят наладить эффективную работу с иностранным бизнесом. Можно отметить эффективное взаимодействие с командой губернатора Московской области Андрея Воробьева. Благодаря ему на днях удалось решить одну из проблем фирмы-члена ВТП, уже инвестировавшей здесь несколько десятков миллионов евро и построившей сейчас новый склад, к которому нужно было подвести электричество.

В России постепенно восстанавливается производство. Можете ли сделать прогноз по инвестициям немецкого бизнеса в РФ в нынешнем году?

Маттиас Шепп: Любой кризис предоставляет шансы. После снятия ограничений локализация производства станет мировой тенденцией. Экспортные возможности экономики Германии сузятся. Строить заводы нужно там, где планируется продавать продукцию. Россия представляет собой большой рынок. Повторить результат прошлого года по нетто инвестициям вряд ли возможно. Определяющими будут 2021 и 2022 годы. Российское правительство должно дать четкий сигнал иностранному бизнесу. Потребуется также время для восстановления производственных связей. Около трети предприятий опасаются возникновения проблем. Конечно, роста ВВП в России в этом году не будет. В Германии же, по прогнозам правительства, три миллиона человек станут безработными. Сейчас каждый четвертый работник получает государственную субсидию.

Какие российские регионы, по вашему мнению, остаются наиболее привлекательными с точки зрения инвестиций?

Маттиас Шепп: Можно говорить о городах и регионах с высокой платежеспособностью населения. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и другие региональные центры. Сибирь интересна для инвесторов, так как там добывается нефть, газ и другое сырье. Дальний Восток, обеспечивающий обмен товаров между Россией и Азией, представляет интерес для немецких логистических компаний. Перспектив много, при нормализации ситуации всегда найдутся предложения для инвесторов.

Назовите наиболее значимые проекты с участием немецкого капитала. Какова степень их готовности в 2020-2021 году?

Маттиас Шепп: Крупные компании, в том числе Linde AG с объемом инвестиций около 300 миллионов евро, продолжают успешно работать в России. Например, Volkswagen c момента введения санкций инвестировал в заводы в России больше полумиллиарда евро. Концерн заключил с Минпромторгом РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК). И у Volkswagen, и у некоторых других компаний финансирование части инвестиционных проектов заморожено, но тем не менее я уверен, что эти проекты все-таки реализуются.

Правительство выделяет значительные средства на утилизацию отходов. Насколько востребован в этой сфере опыт немецких предприятий?

Маттиас Шепп: В этой сфере немецкие компании представлены от Калининграда до Владивостока. Так, в Тюмени по немецким технологиям работает крупнейший завод по переработке мусора. В экологическом технопарке в Калуге, а также в Солнечногорском районе Московской области используется оборудование фирмы TOMRA по сортировке бытовых отходов. Региональным оператором в Саранске, Мордовия, уже более десяти лет является "Ремондис".

Как решается проблема подготовки кадров для компаний ВТП с помощью дуального образования?

Маттиас Шепп: В подготовке молодых кадров ВТП играет ключевую роль. В условиях пандемии мы проводим экзамены в онлайн-режиме с привлечением преподавателей из Германии. Продвижению дуального образования способствовала встреча в середине февраля в Берлине советника президента РФ Максима Орешкина с руководителем отдела экономики и финансов ведомства федерального канцлера Хансом-Хендриком Рёллером. Многие крупные компании сами обеспечивают дуальное образование, но часто экзамены и экзаменаторов предоставляет ВТП. Всем известное Made in Germany ("Сделано в Германии") относится и к подготовке кадров.

В связи с кризисом многие сотрудники работают в удаленном режиме. Как относятся к этому компании, не сохранится ли такая практика в будущем?

Маттиас Шепп: В значительной степени все зависит от сектора экономики. В реальном производстве это трудно осуществить. Производить машины, трактора и фены на удаленке пока невозможно. У офисных работников производительность труда в начале самоизоляции выросла. Но согласно многим исследованиям и судя по опыту, она падает через несколько недель или месяцев. Некоторые компании могут экономить на офисных площадях. Скорее всего, это мировая тенденция. Но, как сказал еще Аристотель, "человек по своей природе есть общественное животное", zoon politikon, и может состояться как личность только в человеческом обществе.