Чемпионат отечественной Премьер-лиги возобновится уже через десять дней, а во вторник исполком Российского футбольного союза рассмотрит регламент на оставшуюся часть сезона.

Проект документа был принят на собрании клубов российской Премьер-лиги (РПЛ), состоявшемся на прошлой неделе. В нем прописаны ключевые детали, касающиеся тестирования игроков и персонала команд, правил допуска на стадионы сотрудников клубов, арен, представителей СМИ и т.д.

Важно, что в регламенте прописана возможность присутствия на трибунах зрителей при согласовании с региональными властями пусть и в количестве 10 процентов от вместимости арены. Правда, о гостевых болельщиках речи не идет в любом случае.

Возможность прохода внутрь стадиона будет у журналистов, которые смогут во время матчей находиться в пресс-ложе. А вот формат традиционных послематчевых пресс-конференций пришлось изменить: общение с главными тренерами будет проходить по видеосвязи.

На исполкоме РФС могут утвердить порядок определения хозяев в Кубке России, начиная с 1/4 финала

Отдельное внимание в регламенте уделено ситуации, при которой кто-то из футболистов подхватит коронавирус уже после возобновления чемпионата. Подчеркивается, что снимать с турнира клубы за это не станут. В то же время, если команда на конкретный матч не сможет набрать заявку из 16 здоровых полевых игроков, ей будет засчитано техническое поражение.

Еще один любопытный вопрос, который будет затронут на сегодняшнем исполкоме, связан с регламентом уже Кубка страны. Напомним, одну из пар 1/2 финала турнира составили столичный "Спартак" и питерский "Зенит". Ориентировочная дата матча уже известна - 18-19 июля, а вот место проведения - нет. А все потому, что в действующем регламенте Кубка не прописан порядок определения хозяев, начиная с 1/4 финала. "Зенит" настаивает на том, что матч должен пройти в Петербурге, "Спартак" хочет жеребьевку. Возможно, после рассмотрения пункта повестки "О внесении изменений в Регламент Олимп-Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг. в части определения "хозяев полей" в матчах 1/4 и 1/2 финала указанного соревнования" все вопросы отпадут сами собой.

Кроме того, ожидается, что на исполкоме будет поднята тема изменений в правилах, регламентирующих порядок дозаявки клубами новичков в сезоне 2019/2020. Соответствующий пункт повестки исполкома вызывает особенный интерес в свете возвращения в ЦСКА его легендарного форварда, бразильца Вагнера Лава. По действующему законодательству 35-летний южноамериканец , который вчера должен был заключить контракт с "красно-синими", сможет присоединиться к армейцам только со следующего сезона. Однако, как уточнили в Международной федерации футбола (ФИФА), последнее слово в данном вопросе остается за Российским футбольным союзом.