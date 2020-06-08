Кабмин: Туристическая отрасль в регионах заработает с 1 июля

Регионы России готовы открыться для туристов: с 1 июля можно будет полноценно начать межрегиональные поездки. Об этом заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер также рассказал о новых возможностях для внутреннего туризма и о льготах для семей с детьми.

Доклад на эту тему чиновник представил на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

- В целом подход такой, что июнь уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, - сообщил Чернышенко. - А с 1 июля мы планируем, что уже можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок.

С 1 июня уже открылись санаторно-курортные учреждения, у которых есть медицинская лицензия. "Ожидаем, что в ближайшие недели запустятся отели в половине регионов, - рассказал докладчик. - Сегодня уже более 40 регионов соответствуют критериям открытия".

Правительство РФ поручило главам регионов в течение недели (до 15 июня) подготовить планы запуска туротрасли в своих регионах, уточнил зампред кабмина.

- Эти планы они разрабатывают совместно с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом, - сообщил Чернышенко. - Важно, чтобы в регионах аккуратно, постепенно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности возобновилась работа.

А съездить будет куда - для этого появляются новые возможности. Ростуризм, туроператоры, железнодорожные и авиакомпании откроют более 10 новых внутренних туристических маршрутов за лето, заявил Дмитрий Чернышенко.

- Это маршруты по таким направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай, - сообщил он, - и на этих направлениях мы хотим, чтобы впервые появились чартеры, уже такая договоренность есть.

По словам вице-премьера, это позволит серьезно удешевить поездки.

Он уточнил, что пакетный тур на Байкал на 10 дней может стоить всего в районе 45 тысяч рублей. "Это достижение, я бы сказал", - отметил Чернышенко.

Среди первоочередных мер поддержки внутреннего туризма, по его словам, предлагаются дополнительные льготные тарифы для семей с детьми. "В первую очередь нам кажется необходимым поддержать именно семейный туризм, - заявил вице-премьер. - Предложить дополнительные льготные тарифы для туров с детьми, и мы планируем разнообразить возможности детского туризма, чтобы каждый ребенок мог летом отдохнуть гарантированно".

В целом же у внутреннего туризма, по его оценке, хорошие перспективы: он имеет потенциал десятикратного роста.

- Сейчас на одного россиянина приходится в среднем примерно 0,4 поездки в год, а в странах, которые считаются лидерами по туризму, это 5-7 путешествий за год, - сказал зампред кабмина. - То есть по сути это такой десятикратный потенциал роста.