Как покупать лекарства дистанционно

Новости

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки 17:49
Грабители отобрали деньги у пенсионерки и ее больной дочери 17:43
Выручка подмосковных салонов красоты увеличились в 35 раз 17:40
Станет ли храм в деревне Сынковичи объектом наследия ЮНЕСКО 17:40
На железной дороге через Колу в Заполярье уложат "малошумные" рельсы 17:39
Бывшего замгендиректора "Ижавиа" обвинили в коммерческом подкупе 17:35
В Петербурге на строящейся станции "Горный институт" погиб рабочий 17:35
Сотрудники МУРа задержали мошенника за попытку обмана страховой компании 17:29
В Болгарии назвали унизительными условия обучения своих летчиков в США 17:26
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти 17:17
Путин отметил роль соцработников в преодолении эпидемии 17:14
В театре прокомментировали сообщения о госпитализации Джигарханяна 17:13
Найден древний текст о неизвестном "черноморском" сенаторе Рима 17:10
Госсовет Турции рассмотрит возможность превратить Святую Софию в мечеть 17:04
На Дону бизнесмена заподозрили в уходе от налогов на 20 млн рублей 17:00
Производитель тестов на COVID-19 уничтожил часть продукции после визита Трампа 16:56
Ведущий Оскар Кучера рассказал о том, как переболел коронавирусом 16:56
Любимова прокомментировала разрешение возобновить киносъемки в Москве 16:55
Ну ее в болото: культовая модель Jeep увязла в кювете во время тестов 16:44
В Москве сохранят масочный режим 16:40
На Урале поезд сбил ребенка, которого пьяная мать перевозила через пути 16:30
Житель Ижевска пойдет под суд за плевок в аптекаря 16:27
В Новосибирске женщина побила плачущего в коляске ребенка 16:25
Создана программа, превращающая в портрет любые каракули 16:24
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 17:36
Рубрика: Экономика

Болеудаляющее

Как покупать лекарства дистанционно
Текст: Елена Манукиян
При дистанционной продаже лекарств аптека обязана заключить с покупателем договор, рассказала "РГ" руководитель аптечной гильдии Елена Неволина. Как пояснила юрист Ольга Ерохина, договор регулирует отношения между продавцом и покупателем. Он должен быть заключен до покупки лекарства, включать положения о стоимости заказа и услуги по его доставке, способе оплаты. Как правило, такой договор представлен в виде публичной оферты и размещен на официальном сайте аптечной организации.
Варианты расплатиться за покупку должны быть разные: наличными, картой, по предоплате или по факту поставки лекарства. Фото: Александр Корольков/РГ Варианты расплатиться за покупку должны быть разные: наличными, картой, по предоплате или по факту поставки лекарства. Фото: Александр Корольков/РГ
Варианты расплатиться за покупку должны быть разные: наличными, картой, по предоплате или по факту поставки лекарства. Фото: Александр Корольков/РГ

"При дистанционной продаже лекарств чек не всегда является подтверждением заключения договора, он будет считаться заключенным с уже момента сообщения покупателя о намерении приобрести товар", - обратила внимание юрист.

Неволина подчеркнула, что у каждой аптечной организации, получившей разрешение на удаленную торговлю, должен быть собственный сайт с исчерпывающей информацией о самой аптеке, интернет-витриной медпрепаратов, размещенных вместе с инструкцией по применению и информацией о качестве: это может быть выписка из Росздравнадзора или декларация соответствия. Она также отметила, что варианты расплатиться за покупку должны быть разные: наличными, картой, по предоплате или по факту поставки лекарственного средства.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Производители дешевых лекарств могут получить льготное кредитование

"Предоплата не обязательна, должны быть предусмотрены различные варианты, в том числе возможность оплаты в месте получения заказа. И обязательно, чтобы была возможность расплатиться банковской картой", - сказала Неволина.

По ее словам, в зависимости от выбранного способа оплаты вместе с товаром продавец выдает документы, подтверждающие покупку. Так, в случае предоплаты в безналичной форме путем перевода денег через интернет он обязан предоставить бумажную накладную или акт сдачи-приемки товара, чтобы подтвердить факт передачи доставленного лекарства. В остальных случаях достаточно чека.

Неволина также напомнила, что до конца года дистанционно можно заказать все рецептурные и безрецептурные лекарства за исключением наркотических психотропных препаратов, а также тех, в которых доля содержания спирта превышает 25%.

Всего, по данным Росздравнадзора, разрешение на дистанционную торговлю лекарствами получили 21 932 организации, у которых в общей сложности 110 898 точек продаж.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Цены на лекарства

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Россия сняла часть ограничений на выезд за рубеж
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
В Совфеде оценили инициативу о размере почасовой оплаты труда
Попавшие под санкции россияне смогут переводить судебные споры в РФ
Открывший стрельбу по прохожим в Москве скончался в больнице
Будет ли продлена программа льготной ипотеки
Чем мы дышим в самолете: специалисты развенчали популярные мифы