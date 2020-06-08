Как покупать лекарства дистанционно

"При дистанционной продаже лекарств чек не всегда является подтверждением заключения договора, он будет считаться заключенным с уже момента сообщения покупателя о намерении приобрести товар", - обратила внимание юрист.
Неволина подчеркнула, что у каждой аптечной организации, получившей разрешение на удаленную торговлю, должен быть собственный сайт с исчерпывающей информацией о самой аптеке, интернет-витриной медпрепаратов, размещенных вместе с инструкцией по применению и информацией о качестве: это может быть выписка из Росздравнадзора или декларация соответствия. Она также отметила, что варианты расплатиться за покупку должны быть разные: наличными, картой, по предоплате или по факту поставки лекарственного средства.
"Предоплата не обязательна, должны быть предусмотрены различные варианты, в том числе возможность оплаты в месте получения заказа. И обязательно, чтобы была возможность расплатиться банковской картой", - сказала Неволина.
По ее словам, в зависимости от выбранного способа оплаты вместе с товаром продавец выдает документы, подтверждающие покупку. Так, в случае предоплаты в безналичной форме путем перевода денег через интернет он обязан предоставить бумажную накладную или акт сдачи-приемки товара, чтобы подтвердить факт передачи доставленного лекарства. В остальных случаях достаточно чека.
Неволина также напомнила, что до конца года дистанционно можно заказать все рецептурные и безрецептурные лекарства за исключением наркотических психотропных препаратов, а также тех, в которых доля содержания спирта превышает 25%.
Всего, по данным Росздравнадзора, разрешение на дистанционную торговлю лекарствами получили 21 932 организации, у которых в общей сложности 110 898 точек продаж.