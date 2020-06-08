Как покупать лекарства дистанционно

При дистанционной продаже лекарств аптека обязана заключить с покупателем договор, рассказала "РГ" руководитель аптечной гильдии Елена Неволина. Как пояснила юрист Ольга Ерохина, договор регулирует отношения между продавцом и покупателем. Он должен быть заключен до покупки лекарства, включать положения о стоимости заказа и услуги по его доставке, способе оплаты. Как правило, такой договор представлен в виде публичной оферты и размещен на официальном сайте аптечной организации.

Варианты расплатиться за покупку должны быть разные: наличными, картой, по предоплате или по факту поставки лекарства. Фото: Александр Корольков/РГ

"При дистанционной продаже лекарств чек не всегда является подтверждением заключения договора, он будет считаться заключенным с уже момента сообщения покупателя о намерении приобрести товар", - обратила внимание юрист.

Неволина подчеркнула, что у каждой аптечной организации, получившей разрешение на удаленную торговлю, должен быть собственный сайт с исчерпывающей информацией о самой аптеке, интернет-витриной медпрепаратов, размещенных вместе с инструкцией по применению и информацией о качестве: это может быть выписка из Росздравнадзора или декларация соответствия. Она также отметила, что варианты расплатиться за покупку должны быть разные: наличными, картой, по предоплате или по факту поставки лекарственного средства.

"Предоплата не обязательна, должны быть предусмотрены различные варианты, в том числе возможность оплаты в месте получения заказа. И обязательно, чтобы была возможность расплатиться банковской картой", - сказала Неволина.

По ее словам, в зависимости от выбранного способа оплаты вместе с товаром продавец выдает документы, подтверждающие покупку. Так, в случае предоплаты в безналичной форме путем перевода денег через интернет он обязан предоставить бумажную накладную или акт сдачи-приемки товара, чтобы подтвердить факт передачи доставленного лекарства. В остальных случаях достаточно чека.

Неволина также напомнила, что до конца года дистанционно можно заказать все рецептурные и безрецептурные лекарства за исключением наркотических психотропных препаратов, а также тех, в которых доля содержания спирта превышает 25%.

Всего, по данным Росздравнадзора, разрешение на дистанционную торговлю лекарствами получили 21 932 организации, у которых в общей сложности 110 898 точек продаж.