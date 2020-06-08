Китай и Сингапур вновь возобновили взаимные поездки

Сингапур и Китай после четырехмесячного перерыва возобновили взаимные поездки. Сообщение об этом опубликовано на сайте сингапурского Управления гражданской авиации.

"Поездки бизнесменов являются частью программы постепенного открытия границ Сингапура. С восьмого июня такие путешествия доступны при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Разрешенными поездками смогут воспользоваться не только граждане двух государств, но и иностранцы, которые являются постоянными резидентами", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Пока из Сингапура можно выехать только в несколько городов и провинций КНР, в частности в Тяньцзинь, Шанхай, Чунцин, а также в Гуандун, Чжэцзян и Цзянсу. Китай стал первой страной, с которой Сингапур восстановил международное сообщение после того, как 23 марта полностью закрыл границы из-за вспышки коронавируса.