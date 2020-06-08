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08.06.2020 07:08
Рубрика: В мире

Китай и Сингапур вновь возобновили взаимные поездки

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сингапур и Китай после четырехмесячного перерыва возобновили взаимные поездки. Сообщение об этом опубликовано на сайте сингапурского Управления гражданской авиации.

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"Поездки бизнесменов являются частью программы постепенного открытия границ Сингапура. С восьмого июня такие путешествия доступны при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Разрешенными поездками смогут воспользоваться не только граждане двух государств, но и иностранцы, которые являются постоянными резидентами", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Пока из Сингапура можно выехать только в несколько городов и провинций КНР, в частности в Тяньцзинь, Шанхай, Чунцин, а также в Гуандун, Чжэцзян и Цзянсу. Китай стал первой страной, с которой Сингапур восстановил международное сообщение после того, как 23 марта полностью закрыл границы из-за вспышки коронавируса.

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