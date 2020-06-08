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08.06.2020 17:29
Рубрика: Экономика

Китайские потребители после пандемии будут тратить на 33-39% больше

Текст: Светлана Ментюкова
Российский экспортный центр (РЭЦ) оценил изменения предпочтений китайских потребителей после пандемии COVID-19. Даже при пессимистичном сценарии потребление в 2020-2024 годах увеличится на 33% по сравнению с периодом до пандемии. Об этом сообщает пресс-служба РЭЦ.

Как отмечается в сообщении, влияние пандемии COVID-19 на продажи потребительских товаров в КНР сильно разнится по секторам. Наиболее уязвимыми, как и в России, по мнению экспертов, окажутся продажи сегментов товары элитного потребления, одежда и обувь, в то время как продажи свежих продуктов и товаров по уходу за домом будут расти даже более высокими темпами, чем ожидалось до пандемии. Тем не менее, эксперты с изрядной долей оптимизма смотрят на темпы восстановления спроса и даже прогнозируют уверенный рост.

Фото: AFP/Sajjad HUSSAIN
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"Пандемия сильно ударила по объемам потребления домохозяйств. Реальные траты домохозяйств сократятся в 2020 году на 1,5%. Однако уровень потребления восстановится в 2021-2022 годах, продолжив тренд уверенного долгосрочного роста", - говорится в сообщении.

Драйвером роста потребления эксперты РЭЦ называют сформированный средний класс, который в 2020 будет тратить до 40% больше, чем в 2019 году. "Несмотря на пандемию, реальные потребительские расходы китайцев прогнозируются на 24% выше в 2024 г., чем они были до пандемии", - отмечается в сообщении.

При этом рассматривается два сценария - базовый, при котором уровень роста потребления прогнозируется на уровне 39% и пессимистичный - рост 33%.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости
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Пессимистичные COVID-сценарии, сообщили в РЭЦ, учитывают долгосрочный тренд снижения потребления растущего среднего класса и падающее значение потребления домохозяйств с низкими доходами в общем объеме потребления.

Как уже сообщала "РГ", https://rg.ru/2020/06/05/naselenie-hochet-bolshe-tratit-no-ne-vyhodia-iz-doma.html более 70% российских потребителей хотели бы вернуться к уровню потребления до COVID-19.

Напомним, что по данным данные Государственного статистического управления КНР, темпы роста китайской экономики в 2019 году замедлились до 6,1% ВВП. Общий объём ВВП Китая составил около $14,4 трлн. При этом Китай остается главным мировой экспортером различной продукции промышленного производства.

Экономика Макроэкономика В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

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