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08.06.2020 14:19
Рубрика: Общество

В Польше в строительном мусоре нашли клад XVII века

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Польше члены исследовательской группы, составленной из археологов-любителей, обнаружили более 500 монет XVII века, которые находились в груде мусора со строительной площадки.

Как сообщает Nauka w Polsce, удивительная находка была сделана в небольшом городе Элк, расположенном на территории Варминско-Мазурского воеводства на северо-востоке страны.

Археологи-любители при помощи металлоискателей обследовали почву, вывезенную с улица Войска Польского. Рабочие меняли там дорожное покрытие. Усилия энтузиастов не пропали даром. В общей сложности они нашли 507 серебряных монет, датируемых первой половиной XVII века.

Фото: Олег Тихонов/РГ
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География происхождения этих монет весьма широка, по сути, она охватывает всю Европу. Помимо польских здесь были найдены шведские, датские, нидерландские и шотландские монеты различного номинала.

Исследователи предполагают, что изначально все они хранились в одном глиняном горшке. Судя по размеру клада и разнообразию монет, это сокровище могло быть спрятано торговцем или владельцем гостиницы.

В период, к которому относится клад, город Элк входил в состав Прусского герцогства. Через него пролегал торговый путь, который вел в Кенигсберг. Местные купцы вели оживленную торговлю и с Литвой. В городе проводились ярмарки, действовали многочисленные таверны.

Вероятно, клад был спрятан после 1652 года. К такому выводу археологи пришли потому, что самая поздняя монета датирована именно этим годом. Кто именно был владельцем этого состояния, и что с ним случилось, вряд ли удастся выяснить.

Можно лишь говорить о том, что клад был спрятан в очень бурный период в истории Элка. В 1653 году здесь вспыхнула эпидемия чумы. Через два года город был захвачен шведами, а в 1656 году он был разграблен и сожжен войском гетмана Винцента Госевского.

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