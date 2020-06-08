Количество фейков в интернете увеличилось в 10 раз во время пандемии

Как объяснили в Генпрокуратуре, такой результат стал возможен благодаря ежедневной и кропотливой работе прокуроров по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"На все факты появления фейковых информаций следовала незамедлительная реакция, принимались меры прокурорского реагирования", - заявили в пресс-службе ГП.

Проверки показали, что наиболее распространенными сюжетами для фейковых новостей стала информация о сокрытии властями и больницами реальных масштабов распространения инфекции и человеческих жертв. А также о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города для жесткого ограничения прав граждан, либо для организации госпереворота. Еще один популярный вид вбросов касался того, что COVID-19 - это миф и никакая самоизоляция не нужна.

Параллельно этому другие интернет-авторы напротив утверждали, что коронавирус создан искусственно, для того, чтобы потом принудительно привить и чипировать все население. Кроме того, авторы фейкньюс все чаще стали публиковать не просто тексты, а видеоматериалы под видом документальных новостных сюжетов. В них авторы описывали разные теории о намеренном распространении коронавирусной инфекции или ложной информации о данном вирусе с целью решения геополитических и экономических задач. Также прокуроры выявляли и псевдорекламные сообщения мошенников, которые быстро перестроились под коронавирусную повестку дня. Например сайты, которые продавали пропуска для передвижения во время пандемии или предлагали чудодейственное лекарство от COVID-19.

Все эти сайты и материалы были заблокированы, а дела по особо опасным фейкам уже направлены прокурорами в суды.