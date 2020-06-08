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08.06.2020 10:44
Рубрика: В мире

Коммунальщик из Пальмиры рассказал о вербовке в "ИГ"

Текст: Юрий Когалов

Члены запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" принуждали мирных сирийцев к сотрудничеству под страхом смерти. Об этом рассказал бывший боевик Мухаммед Усейн Сауд.

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"До войны я работал в городском управлении Пальмиры - убирал мусор в городе. Когда "ИГ" захватило Пальмиру, они вынудили всех рабочих сотрудничать - либо вы будете работать с нами, либо мы будем резать головы. Другого варианта нет", - цитирует Сауда РИА Новости.

По его словам, ему приходилось сбрасывать за городом трупы граждан и солдат, убитых боевиками, минировать дороги, грабить дома и людей. Командиром его отряда был настоящий бандит, он торговал наркотиками и оружием, деньги для своих людей он получал от американцев, рассказал Сауд. В этом отряде он пробыл с 2015 по 2016 год и бежал после того, как террористы убили его брата, когда-то служившего в армии.

Однако после этого его привлекли к сотрудничеству спецслужбы Великобритании. Бывший боевик признался, что с представителями британских спецслужб встретился в зоне Эт-Танф на границе с Иорданией, где находится военная база США. Как оказалось, им была информация о "важных объектах России и Сирии".

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Британцы снабдили его всем необходимым. "Задание - фотографировать важные объекты сирийской разведки, российской и сирийской армий. Я должен был отправлять снимки через интернет", - приводит слова Сауда агентство ТАСС. По его мнению, в дальнейшем на российской базе планировали устроить теракт. Командиром отряда шпионов британцы сделали бывшего туристического гида из Пальмиры, который знал несколько языков.

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