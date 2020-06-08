Конфискованный спирт направят на производство антисептиков

Использовать конфискованный контрафактный спирт для производства антисептиков вместо его уничтожения позволит новый закон, подписанный президентом России. Такая мера перечисляется среди прочих неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста закона, "в случаях и порядке, установленных правительством Российской Федерации, изъятые или конфискованные этиловый спирт и спиртосодержащая продукция и (или) явившиеся предметом административного правонарушения, направляются на переработку и (или) использование".

Проще говоря, этот спирт теперь можно будет использовать, в первую очередь, для дезинфекции помещений и транспорта.

На хранении находится более 21 млн литров изъятой из обращения спиртосодержащей продукции, объясняли ранее в Министерстве финансов. Теперь весь этот объем можно будет использовать на очень нужное и полезное дело.