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08.06.2020 00:55
Рубрика: Спорт

Вышел из клетки

Конор Макгрегор вновь завершил карьеру
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Столичный выпуск № 122(8176)
Накануне скандально знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор решил покинуть октагон и вновь объявил о завершении спортивной карьеры.

- Привет ребята, я ухожу из боев. Спасибо всем за эти удивительные воспоминания. Какой это был путь! Вот одна из фотографий с матерью, когда я стал чемпионом мира. Выбери дом своей мечты, люблю тебя! Все, что захочешь - твое, - написал 31-летний Макгрегор на своей странице в Twitter.

Фото: AP Photo/John Locher
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Чуть позже Конор более подробно рассказал о причинах, побудивших его уйти из спорта.

"Эта игра перестала интересовать меня, ты постоянно ждешь, но ничего не происходит. Просто уже ничего не вызывает эмоций во мне, не будоражит. Я пробежался по соперникам, а никого и нет сейчас. UFC следовало бы действовать более активно, а они постоянно хотят тянуть время. Они хотят показать какую-то силу. Почему они откладывают бой Нурмагомедова и Гэтжи на сентябрь? Они должны были организовывать бой между мной и Гэтжи за временный пояс и продолжить движение", - заявил 31-летний Макгрегор.

"Я немного устал от игры. Я смотрел последнее шоу Вудли - Бернс, потом смотрел шоу UFC 250 этим вечером. Я просто не в восторге от игры. Не знаю, что это такое, да еще без зрителей. Просто не получаю кайф от этого", - добавил ирландец.

Стоит напомнить, что в своей профессиональной карьере Макгрегор провел 26 боев, одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

Соперники Макгрегора считают очередное заявление ирландца об уходе из спорта трюком

Добавим, что ранее Макгрегор уже дважды объявлял о завершении карьеры в апреле 2016-го и в марте 2019-го.

Разумеется, на новость об уходе ирландца откликнулись многие его коллеги. В частности, российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом ТАСС предположил, что Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры ради привлечения внимания.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
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"По моему мнению, он просто пользуется этим трюком, - сказал Шлеменко. - И в первый, и во второй раз это сработало, поскольку многих людей эта новость заинтересовала, и сейчас будет точно так же. Мне кажется, это чисто с той точки зрения, чтобы потом красиво вернуться. По поводу его формы ничего не могу сказать, я с ним не тренировался, а дрался он еще до пандемии. Не думаю, что там, где он жил, были открыты залы. Оценить его форму очень сложно, тем более последний бой он проводил против ударника, а он всегда с ними неплохо расправлялся. У него были проблемы с борцами, особенно с одним, поэтому еще раз скажу, что оценить его форму сложно".

Тем временем стало известно, что телеканал "Матч ТВ" приобрел права, которые позволят показывать прямые трансляции и записи соревнований турниров одной из крупнейших европейских организаций ММА - KSW, которая возобновляет проведение турниров после перерыва, вызванного пандемией. 11 июля в главных боях KSW 53: Reborne на площадке павильона телестудии в Варшаве состоится поединок между Матеушем Гамротом и Норманом Парком и бой между Борисом Манковским и Марчином Вжоском. Польский промоушен KSW, основанный в 2004 году, на общем фоне растущего интереса зрителей к MMA по праву считается одним из лучших в Европе. KSW на польском буквально значит "Борьба боевых искусств". Турниры KSW в основном проводятся в Польше, иногда в Великобритании. Воспитанница KSW Джоанна Енджейчик стала первой обладательницей пояса UFC.

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