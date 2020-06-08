Котировки нефти растут на мировых биржах

Ростом котировок эталонных марок нефти начинается биржевая торговля на этой неделе, цена барреля Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Future утром в понедельник превысила 43,2 доллара, показав рост в 0,9 доллара (2,13%) к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, сообщает "Интерфакс".

В пятницу 5 июня рост по тем же контрактам составил 5,8%, а за предыдущую неделю цены выросли на 11,8%.

Фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи тоже подросли выше 40 долларов за баррель, недельный рост составил 11,4%.