Кристина Асмус рассказала о жизни с Гариком Харламовым

Звезда ситкома "Интерны" Кристина Асмус, некоторое время назад горячо обсуждавшаяся благодаря резонансной обнаженке в триллере "Текст", рассказала о своей жизни с комиком Гариком "Бульдогом" Харламовым.

Произошло это на "карантинном Instagram-шоу" Александра Цыпкина "На гречке дома". Где 32-летняя "многострадальная жертва патриархальных стереотипов" поведала также про свои "вредные и странные привычки".

Перво-наперво отметив: вопреки распространенному мнению, что за время карантина отношения становятся либо лучше, либо хуже, их с Гариком отношения "остались на прежнем месте - не стали ни лучше, ни хуже". Поскольку самоизоляция никак не повлияла на периодичность их встреч, и как они до самоизоляции виделись нечасто, так нечасто видятся и в ней. То есть супруги буквально не видят друг друга ежедневно.

"Я постоянно что-то делаю, Гарик тоже постоянно в прямых эфирах или снимает Comedy Club. Он снимает всё в одной комнате, я в другой", - пояснила артиста. Добавив, что встречаются они, как правило, лишь по ночам у холодильника.

И вообще они не похожи и очень разные во всем - "в ценностях, приоритетах, взглядах на воспитание ребенка, на работу, на подход к работе, на зарабатывание и трату денег". Похожи супруги лишь в самоиронии и вкусах в еде - оба любят "вредное, калорийное, острое и побольше".

Некоторая проблема, правда, в том, что Асмус постоянно на диетах сидит, ибо актрисе важно, как она выглядит - "любит быть худой", тогда как "Гарик не парится о внешности".

Что касается других вредных привычек Кристины - это ненормативная лексика. С чем девушка борется. Признавая, что, к сожалению, очень много в жизни матерится. Причем на это обращает внимание даже "Бульдог" Харламов - "человек, который очень много матерится". Призывая жену делать это не столько интенсивно.

"Так что я при нем стараюсь сдерживаться", - информирует артистка. Конкретизируя: контролировать себя нужно как минимум в присутствии дочери, которая уже давно все понимает.

Харламов и Амсус поженились в 2013-м, их дочь Анастасия родилась в 2014-м.