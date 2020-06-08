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08.06.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Курс рубля возьмет тайм-аут по росту

Текст: Роман Маркелов
Рубль подорожал к доллару за неделю более чем на 2%, но при этом практически не изменился к евро. Российская валюта реализовала к доллару трехнедельную серию роста, но это не является для рубля чем-то необычным: серии роста и падения в пять-шесть недель подряд не такое уж и редкое явление для валютной пары, говорит начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

На прошлой неделе рубль рос благодаря увеличению цен на нефть и общего аппетита инвесторов к рисковым активам, смягчению ограничений из-за пандемии, дивидендным выплатам экспортеров и низкой активности импортеров, отмечает аналитик.

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При этом в российские активы никак не заложен риск введения новых санкций, подчеркивает Шульгин. На прошлой неделе были позитивные упоминания о том, что формат "Большой семерки", по мнению президента США Дональда Трампа, следует расширить, пригласив Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Затем стало известно, что сенаторы США хотят расширить санкции к "Северному потоку-2" на компании, предоставляющие "услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования" судам, участвующим в строительстве трубопровода, а также компании, которые предоставляют "услуги и средства для модернизации технологий", применяемых на судах.

В пятницу глава комитета Бундестага по энергетике заявил, что Германия может ввести штрафные санкции на американский газ, если не прекратится давление на проект "Северный поток-2", перечисляет Шульгин. "В целом события нейтральны к рублю, но санкционный фон, так скажем "+1" в пользу российской валюты", - говорит аналитик.

По прогнозу Шульгина, на начавшейся неделе рубль должен взять тайм-аут и в рамках консолидации проверить на прочность область 70-71 за единицу американской валюты. На этой неделе реалистичной выглядит динамика курса в пределах 68-71 рублей за доллар, соглашается начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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