Лавров обсудил по телефону с Чавушоглу ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы взаимодействия между двумя странами в различных сферах на фоне постепенного снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Как отметили на Смоленской площади, речь шла о происходящем в Сирии, Ливии и палестино-израильском конфликте.

В ходе беседы главы МИД проанализировали ход выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, подтвердили настрой на содействие созданию условий для примирения противоборствующих сторон в Ливии и высказались в пользу скорейшего преодоления тупика в палестино-израильском урегулировании путем прямых переговоров при поддержке международных посредников.

Что касается двусторонних отношений, то Лавров и Чавушоглу условились поддерживать плотную координацию в процессе поэтапного восстановления двустороннего сотрудничества, отметили в МИД РФ.