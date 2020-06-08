Закон Ленинградской области от 8 июня 2020 года № 62-оз "О внесении изменения в статью 2.6 областного закона "Об административных правонарушениях"

Новости

TikTok почти догнал по популярности YouTube у подростков 22:26
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается 22:13
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов 22:09
В Дагестане возбудили три дела за фейки о вертолетах с COVID-19 21:50
Путин наградил посла РФ в Туркмении орденом Почета 21:46
Иван Глазунов стал народным художником России 21:44
Путин наградил эпидемиолога Малеева 21:14
"Локомотив" покинул чемпион мира по футболу 21:00
В США демократы представили законопроект о реформе полиции 20:54
Путин поручил поддержать мукомолов 20:40
Путин поручил продумать снижение стоимости перевозки сельхозпродукции по ж/д 20:37
В Крыму с 15 июня тренажерные залы откроют для индивидуальных занятий 20:26
Путин присвоил Хабриевой звание "Заслуженный деятель науки" 20:25
В центре Екатеринбурга фургон сбил пешеходов 20:25
Путин поручил выделить 6 млрд рублей на докапитализацию "Росагролизинга" 20:24
Путин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники 20:15
В Москве снова осудили водителя за ДТП у "Славянского бульвара" 20:04
В Элисте в частном доме нашли тела трех малолетних детей и их матери 19:55
Путин поручил МЧС мониторинг ликвидации последствий пожаров и паводков 19:51
В Лондоне впервые за пандемию не зарегистрировано смертей от COVID-19 19:48
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей 19:43
Лавров обсудил по телефону с Чавушоглу ситуацию на Ближнем Востоке 19:43
Онлайн-активность связали с ясным мышлением у пожилых мужчин 19:42
В Москве ограничат движения из-за репетиции парада Победы 19:38
Кардиологи назвали группу риска, для которой COVID-19 особенно опасен 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 июня 2020 г.

Закон Ленинградской области от 8 июня 2020 года № 62-оз "О внесении изменения в статью 2.6 областного закона "Об административных правонарушениях"

Дата подписания 8 июня 2020 г.
Опубликован 8 июня 2020 г.

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 27 мая 2020 года

Статья 1

Внести в абзац первый части первой статьи 2.6 областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз "Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) изменение, изложив его в следующей редакции:

"Нарушение в помещениях и на территориях, защищаемых от шумовых воздействий, тишины и покоя граждан в период с 23 до 7 часов в будние дни, а также в нерабочие дни в соответствии с указами Президента Российской Федерации, с 22 до 10 часов в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при производстве ремонтных, строительных и иных хозяйственных работ, влекущих нарушение тишины и покоя, с 13 до 15 часов в любой день -".

Статья 2

Настоящий областной закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией