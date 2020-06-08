Закон Ленинградской области от 8 июня 2020 года № 62-оз "О внесении изменения в статью 2.6 областного закона "Об административных правонарушениях"

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 27 мая 2020 года

Статья 1

Внести в абзац первый части первой статьи 2.6 областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз "Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) изменение, изложив его в следующей редакции:

"Нарушение в помещениях и на территориях, защищаемых от шумовых воздействий, тишины и покоя граждан в период с 23 до 7 часов в будние дни, а также в нерабочие дни в соответствии с указами Президента Российской Федерации, с 22 до 10 часов в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при производстве ремонтных, строительных и иных хозяйственных работ, влекущих нарушение тишины и покоя, с 13 до 15 часов в любой день -".

Статья 2

Настоящий областной закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







