Этот человек родился в год, когда самый быстрый самолет на планете смог разогнаться до... 280 км/ч. И многие тогда не верили, что это не фантастика.

Истребители Семена Лавочкина (как Ла-5, так и Ла-7) признаны одними из лучших самолетов Второй мировой войны

Рождение легенды

Это было лето 1920 года, и тот гоночный самолет с труднозапоминаемым названием (S-XXbis4) построили во Франции, то есть на другом краю земли. А Иван Кожедуб родился в селе Ображеевка Глуховского уезда Черниговской губернии - младший ребенок в крестьянской семье. Как бы сейчас сказали - многодетной, у Вани было три братика и сестренка. Но в те времена такие семьи многодетными не считались.

После школы, в 14 лет, поступил в техникум в городе Шостка, это на северо-востоке Украины. И там же записался в аэроклуб. Летал на У-2 втайне от отца и братьев. Странно, да? Это же конец 1930-х - все обожают летчиков: гордятся, носят на руках. Девчонки - влюбляются с первого взгляда. А Ване Кожедубу приходилось летать тайком от семьи. Почему? На семейном совете решили, что Ваня освоит рабочую специальность и так выбьется в люди. Чтобы крепко стоял на земле. А небо - это красиво, но немного не то.

В люди Ваня выбился. После окончания Чугуевской военной авиационной школы летчиков служил инструктором. С началом войны его перевели в Среднюю Азию. На фронте - с 1943-го. Первый боевой вылет едва не закончился бедой. В том бою его пытались убить и пилоты "Мессершмиттов", и наши зенитчики - получил пару снарядов от своих. Вернулся на аэродром на честном слове и на одном крыле. Хотели списать на землю: наблюдателем на пост оповещения. Но... Все изменилось 6 июля 1943 года на Курской дуге: выполняя 40-й боевой вылет, сбил бомбардировщик Ju-87. Этот самолет люто ненавидела пехота: атакуя, его пилоты включали сирену. Действовали на нервы.

До апреля 1945-го Кожедуб сбил столько вражеских самолетов, что стал мировой знаменитостью. Признан самым результативным истребителем антигитлеровской коалиции Второй мировой войны.

"Психический" пикировщик Ju-87 "Штука". Свой первый Ju-87 Кожедуб сбил на Курской дуге. Затем - еще 17.

Топ-ган

Я не буду вам пересказывать биографию Ивана Никитовича Кожедуба. Поговорим о другом: как становились асами.

Кстати, тема еще та. Всегда "орево" до хрипоты. Одни кричат: а почему фашисты Хартманн, Баркхорн, Раль и пр. заявили о 250-350 сбитых самолетах? И мог ли Ганс-Ульрих Рудель на пикирующем бомбардировщике Ju-87 уничтожить аж полтысячи танков?

Им отвечают: приписки, пропаганда... После чего - взаимные оскорбления, дискуссия уходит в плоскость "верю - не верю". Но пока немецким экспертам (их эквивалент слова "ас"), образно говоря, придется постоять в сторонке. На правах проигравших.

А мы поговорим о настоящих героях. О наших.

Тройка лидеров

Страны антигитлеровской коалиции - понятие широкое. Фашистская Германия и ее союзники - это девять государств плюс покоренные народы, которых нацисты заставляли воевать на своей стороне. В конце войны часть стран - союзниц Гитлера опомнились, пошли воевать против фашистов.

А вот антигитлеровская коалиция - это почти весь мир. Весной 1945 года во Второй мировой войне участвовало 62 из 74 существовавших на тот момент государств. Но решающий вклад в разгром Германии и ее союзников внесли три страны - мы, США и Великобритания. Думаю, с этим никто спорить не станет. Из этого и буду исходить в рейтинге асов.

Итак, лучший ас народов, победивших Гитлера, - Иван Кожедуб. Уничтожил 64 самолета. Часто пишут - 62, потому что два - это американские "Мустанги", которые напали на Кожедуба, приняв его Ла-7 за немецкий "Фокке-Вульф". Пришлось их сбить, чтобы не быть сбитым самому.

Американец Ричард Айра Бонг, сражаясь на истребителях P-38 и Р-40, сбил 40 японских машин. В чем-то его судьба напоминает биографию нашего Ивана. Оба 1920 года рождения. Оба начали летать с 1939 года. На войне Бонг с 1942 года. Хулиганистый, но не заносчивый. Напротив, отличался самоиронией: называл себя худшим стрелком авиации США - долго не мог научиться метко стрелять.

Ни Бонга, ни Кожедуба ни разу не сбивали. Бонг погиб 6 августа 1945 года, испытывая реактивный истребитель F-80. Отказал двигатель, Ричард выпрыгнул у земли, парашют не раскрылся.

Майор Бонг - культовая личность в Америке. Награжден высшей военной наградой США - "Медалью Почета" и высшей авиационной наградой - Летным крестом. Иван Кожедуб войну также закончил майором. После войны летал на реактивных Як-17 и МиГ-15. Трижды Герой Советского Союза.

Ну а англичане считают своим лучшим асом южноафриканца Пэттла. Парень с длинным именем - Мармадьюк Томас Сент-Джон "Пэт" Пэттл. Сражался на истребителях "Гладиатор" и "Харрикейн". В Ливии сбивал итальянских асов, в Греции и на Балканах бился с немецкими: 40 личных и четыре групповые победы. Часть историков считают, что Мармадьюк одержал не менее 50 личных побед. В апреле 1940 года погиб в бою над греческим портом Пирей: защищал британские корабли от атак немецких бомбардировщиков. Ему было 26.

Честное фашистское

Во рейтингах асов Второй мировой войны между СССР, Великобританией и США "втиснулись" другие пилоты. Между нами и англичанами - Румыния, а между англичанами и американцами - Хорватия.

Самый колоритный - хорват. Мато Дуковац служил в ВВС Хорватии и в фашистских люфтваффе. В Крыму, возвращаясь с боевых вылетов, докладывал о сбитых советских ЛаГГ-3 и И-16. Часто свидетелей его побед не было. Даже его ведомый в рапортах писал, что ничего не видел! Но Дуковацу верили на слово. Заисали 44 победы.

20 сентября 1944 года Дуковац с ведомым перелетели линию фронта и сдались Красной армии. Чтобы смыть позор, часть расформировали, пилотов отправили в пехоту. А наши послали дезертира служить в ВВС Югославии. В апреле 1945 года опять дезертировал - перемахнул Адриатику на угнанном биплане De Havilland Tiger Moth. Приземлился в Италии. В авиацию здесь его уже не позвали: репутация знаете ли. Значился беженцем. Но охота к перемене мест, судя по всему, была у парня в крови: поступил на службу в ВВС Сирии, в 1948 году воевал с израильтянами. Умер в Канаде в возрасте 71 года.

Длинные руки князя

Еще более удивительная личность - румынский ас Константин Кантакузино - представитель древнего княжеского рода. Считается, что он, летая на "Мессершмитте" и на "Харрикейне", провел 210 боев и сбил от 45 до 56 самолетов. Воевал против наших, отражал налеты американских "летающих крепостей". В августе 1944-го Румыния объявила войну Германии. И Константин стал сбивать над Бухарестом немецкие "Хейнкели".

То, что князь Бэзу (Бэзу - это его прозвище) был лучшим румынским асом, - сомнений нет. Хитрость в том, что румынская система уникальна. Все смешали в одну кучу: подтвержденные и неподтвержденные победы, уничтоженные самолеты на земле. За каждый сбитый двухмоторный самолет - три.

Возразят: немцы тоже считали моторы. Да! Но только не на Восточном фронте.

Интересны воспоминания летчика Георге Константина. Летал с Бэзу в группе "Красные черти". Тоже незаурядная личность, дослужился до генерала. Вот его воспоминания на сайте frontstory.ru: "Я видел, что может творить Кантакузино. Он опускался к земле, переворачивался вверх колесами, вытаскивал руку из кабины и срывал флажок воткнутый в землю".

Парни летали на самолетах Klemm-35. Вообще-то, чтобы на скорости 200 км/ч схватить флаг с земли, надо иметь трехметровые руки. Впрочем, вы еще не знаете, как воевал сам Георге. Вот он 24 августа 1941 года летит на бомбежку в районе Татарки на ИАР-37. И тут на него навалились аж девять советских И-16! Румыны сбивают один, другой, третий истребитель...

Оставшиеся истребители все-таки повредили румынский самолет. Пришлось идти на вынужденную. На земле Георге починил самолет и вернулся на аэродром. И получил орден из рук маршала Антонеску.

Наши подняли документы: да, в тот день и в том районе был налет румынской авиации. Вражеские ИАР-37 были атакованы истребителями И-16 из 69-го ИАП. Но только наши истребители вернулись на аэродром. Все! А вот два румынских самолета - нет.

А война - она такая.

Свой - чужой

Показательно, как румынские асы встретили конец войны. Князь Кантакузино пересел на советский МиГ-3 и прикрывал наши самолеты, которые разбрасывали листовки над немецкими частями в районе Праги. А затем помогал сталинским соколам бить с воздуха власовцев.

Простите, но можно ли считать асом человека, который воюет за всех? Сегодня за фашистов против коммунистов, завтра с коммунистами против фашистов?..

Да, я обещал, что мы вернемся к руделям-хартманнам. Держу слово. Георге Константина спросили: "Веришь, что немецкий летчик Рудель сжег 500 танков?"

Ответ лаконичный: "Не верю!" Со "Штуки" (того самого "психического" пикировщика Ju-87) практически невозможно попасть бомбой в движущийся танк.

Георге сам летал на "Штуке", знает.

Еще вопрос: "Немецкий ас Эрих Хартманн заявил, что сбил больше 300 советских самолетов". Ответ: "Может, те самолеты стояли в ангарах?"

Пожалуй, это все, что нужно знать о достоверности тех боевых рапортов .

Кстати, среди "трофеев" Кожедуба есть румынский самолет. Хотя мог бы заявить, что сбил их 100. Или 200. Почему нет?

Но заявил всего один. Да, не хватает буйства фантазии, выдумки. Зато все по-честному.

Компетентно

Биографы Кожедуба утверждают, что со Сталиным ас не встречался: все три Звезды ему вручали разные люди, но только не вождь. "Почему?" - этот вопрос я задал Сергею Девятову - доктору исторических наук, профессору МГУ.

- На фронте героям Золотые Звезды вручали комдивы, командующие армиями и фронтами, - говорит Сергей Девятов. - Знаю случай, когда вручал и командир полка. Лишь в отдельных случаях награжденного вызывали в Москву: в Кремль.

Сергей Викторович, так ведь третью Звезду Кожедуб получал как раз в Кремле. Из рук председателя Президиума Верховного Совета Эстонской ССР Йоханнеса Вареса.

Сергей Девятов: Так Сталин и не должен был ему вручать Золотую Звезду. В Кремле, как правило, Звезды вручал "всесоюзный староста" - председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин. Либо кто-то из его замов.

А Сталин приглашал прославленных летчиков к себе на Ближнюю дачу?

Сергей Девятов: По моим данным, в Кунцево, на Ближнюю дачу, Сталин приглашал только Валерия Чкалова.

...И сына Василия, который с 1948 году был командующим ВВС Московского военного округа?

Сергей Девятов: В последние годы Василия приглашал редко.

Но у генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина на Ближней даче была своя комната?

Сергей Девятов: И у него, и у его сестры Светланы. Позже для Светланы построили небольшой домик. Но ни Василий, ни Светлана там фактически ни разу не ночевали. Ночевали Серей Киров, Мао Цзэдун, есть данные, что один раз - Черчилль. И что важно: Василий Сталин на сталинской даче был в статусе сына вождя. А совсем не как летчик и генерал авиации.

Из биографии

Людына не птыца?

Кожедуб летал на истребителях Ла-5 и Ла-7 конструкции Семена Алексеевича Лавочкина. В мае 1945 года он побывал в КБ Лавочкина, познакомился с конструктором.

Кожедуб лично знал Бориса Шпитального, который с конструктором Владимировым создал 20-мм пушку ШВАК. Именно из нее Иван Кожедуб сбил все вражеские самолеты. На Ла-5 стояли две такие пушки с темпом стрельбы 550-750 выстрелов в минуту и с боезапасом 340 снарядов.

С мая 1944 года Иван Кожедуб воевал на Ла-5ФН, построенном на средства пчеловода Василия Викторовича Конева. После войны Иван Кожедуб и Василий Конев не раз встречались. Колхозник хотел выдать свою племянницу за аса. Но будущую жену, Веронику, Иван Кожедуб встретил в подмосковной электричке. Жили долго и счастливо.

По данным Николая Бодрихина (писатель, историк авиации), Иван Кожедуб был автомобилистом, но у него никогда не было водительского удостоверения. Он считал, что летчику-асу права на машину не нужны.

На фронте Иван Кожедуб однажды увидел прославленного Александра Покрышкина, но не рискнул подойти и познакомиться. После войны они поддерживали дружеские отношения, но никогда не обсуждали, кто сколько сбил самолетов.

Кожедуб дружил с Михаилом Шолоховым, Борисом Пастернаком, Александром Твардовским, Михаилом Светловым, Aнной Ахматовой, Исааком Дунаевским, Дмитрием Шостаковичем, Юрием Никулиным, Любовью Орловой, Марком Бернесом. Хорошо знал Игоря Курчатова и Сергея Королева.

Дружил и с Владимиром Высоцким, выполнял его просьбы, порой неожиданные: например, совершить полет на военном вертолете.

Поддерживал отношения с Юрием Гагариным и сам мечтал слетать в космос. Начальство не разрешило.

Хорошо играл в преферанс и шахматы, любил бильярд и теннис.

Отличался скромностью. Никогда не надевал Золотые Звезды, чтобы выбить льготы и привилегии. Дочь Наташу Кожедуб баловал. Но дочка маршала, отучившись на филфаке МГУ и на экономическом факультете МГИМО, работала на скромной должности корректора в издательстве.

Его однополчанин Сергей Крамаренко (умер на 98 году жизни 21 мая 2020 года) вспоминал, что Кожедуба в полку считали родившимся в рубашке: из любого боя выходил целым и невредимым. Крамаренко служил под началом Кожедуба и во время боев над Северной Кореей: "Наша дивизия одержала 215 побед, потеряв 23 самолета и 10 летчиков". Сам Иван Никитович в Корее не дрался: запретили. По слухам, запрет исходил от самого Сталина.

Иван Никитович Кожедуб любил поговорки на украинском. Любимое выражение - "людына нэ птыца".

Звонок на Украину

А помнят ли Ивана Кожедуба на его малой родине? Звоню на Украину.

В Шостке, где будущий ас учился и летал в аэроклубе, готовятся к юбилею. "В музее завершается ремонт, 8 июня ждем делегацию из Киева, - рассказала Инна Федоровна, учительница школы N 1 имени Кожедуба. - 100-летие героя отмечается на государственном уровне. Из-за карантина есть сложности, но праздник будет".

Главную экспозицию развернут в "Музее имени И.М. Кожедуба" в Шосткинском техникуме. Бдительный читатель обратил внимание на инициалы летчика. Нет, не опечатка. Здесь он їван Микитович. Но важная деталь: я звонил на Украину, честно представляясь - кто и откуда. Никто из собеседников не отказался от общения с журналистом из Москвы. Мы же говорили о самом Кожедубе!

Праздник будет и в селе Ображеевка (оно в 2 км от Шостки), где летчик родился. В центре села стоит бюст герою (на фото), есть Аллея Героя. Рассказывают, как-то сюда приезжал немецкий летчик, которого сбил Кожедуб. Зачем? Поклониться земле, которая родила такого аса.