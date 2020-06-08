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08.06.2020 07:41
Рубрика: Экономика

Летний отпуск отменили 20 процентов россиян

Текст: Алексей Дуэль

Отменить свой отпуск этим летом из-за продолжающейся пандемии коронавируса решил каждый пятый россиянин. Такие данные показал опрос рекрутингового сервиса "Работа.ру", на который ссылаются РИА Новости.

Фото: iStock
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При этом 30 процентов опрошенных отменили поездки за границу, 25 процентов респондентов решили воздержаться от внутреннего туризма, 20 процентов ответивших объявили, что в этом году отдыхать не будут в принципе. Еще 12 процентов приняли решение перенести отпуск на осень или зиму. При этом многие указали, что изменить планы их побудил не столько SARS-CoV-2, сколько падение доходов.

Так или иначе, планы на отпуск скорректировали 62 процента опрошенных. В то время как 38 процентов респондентов своих намерений менять не стали.

Впрочем, картина выглядит не столь грустной, если вспомнить прошлогодний сентябрьский опрос. Тогда социологи зафиксировали, что отпуск летом 2019 года 33 процента россиян провели дома, 27 процентов - на даче или садовом участке. В иные города отправились тогда 11 процентов респондентов, за границу - 8 процентов, на курорты Краснодарского края - 6 процентов.

Экономика Туризм Общество Пандемия коронавируса COVID-19

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