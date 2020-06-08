Малкин вместе с Кросби попал в топ-5 центрфорвардов

Российского форварда "Питтсбруг Пингвинз" Евгения Малкина включили в топ-5 центральных нападающих десятилетия в НХЛ по версии Hockey Writers.

Лучшим по версии издания стал одноклубник Малкина, капитан "пингвинов" Сидни Кросби. На втором месте рейтинга расположился нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид. В тройку лучших также попал Патрис Бержерон из "Бостон Брюинз". Малкин занял четвертое место. Замкнул топ-5 Стивен Стэмкос из "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Напомним, что в конце мая Малкина отметил хоккейный портал HockeyBuzz, который составлял пятерку лучших россиян, в настоящее время выступающих в НХЛ. Евгений вошел в тройку нападения вместе с Артемием Панариным ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Никитой Кучеровым ("Тампа").

Малкин провел 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1076 очков (416 шайб + 660 голевых передач). Вместе с "Питтсбургом" он трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).