Малкин вместе с Кросби попал в топ-5 центрфорвардов

Новости

Стали известны подробности стрельбы во дворе дома на юго-западе Москвы 00:32
В МИД РФ указали на двойные стандарты властей США в ходе беспорядков 07.06.2020
Вагнер Лав сообщил, что определится с новым клубом в понедельник 07.06.2020
В Москве неизвестный ранил прохожего в ходе стрельбы из окна дома 07.06.2020
Перенесший коронавирус футболист "Спартака" Бакаев вернулся к тренировкам 07.06.2020
В Башкирии нашли пропавшего три дня назад шестилетнего ребенка 07.06.2020
"Родина" представила проект "Документы Победы" на Красной площади 07.06.2020
В парадной на севере Петербурга жестоко убили подростка 07.06.2020
В Брюсселе протестующие закидали полицию брусчаткой и бутылками 07.06.2020
"Локомотив" спасся от поражения в товарищеском матче с "Динамо" 07.06.2020
Президент поздравил жителей Карелии со 100-летием республики 07.06.2020
Зачем проводит НАТО очередные маневры в Балтийском море 07.06.2020
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали дела об изнасиловании 07.06.2020
Как должна была выглядеть на самом деле Лагерта из "Викингов" 07.06.2020
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице 07.06.2020
Губернатор Алтайского края сообщил о смягчении режима самоизоляции 07.06.2020
Сирийские литераторы обсудят Пушкина 07.06.2020
Три человека пострадали в ДТП с Ferrari в центре Петербурга 07.06.2020
В Глазго самовольно переименовывают названные в честь работорговцев улицы 07.06.2020
Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона 07.06.2020
В российский мультсериал "Царевны" добавят персонажей других рас 07.06.2020
Жительницу Ленобласти оштрафовали за самовольное погребение мужа 07.06.2020
В Сети появилась дата презентации новых флагманов Samsung 07.06.2020
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров 07.06.2020
Крым и Севастополь до конца года получат 6,8 млрд рублей на дороги 07.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
08.06.2020 00:53
Рубрика: Спорт

"Пингвины" в нападении

Малкин вместе с Кросби попал в топ-5 центрфорвардов
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 122(8176)
Российского форварда "Питтсбруг Пингвинз" Евгения Малкина включили в топ-5 центральных нападающих десятилетия в НХЛ по версии Hockey Writers.

Лучшим по версии издания стал одноклубник Малкина, капитан "пингвинов" Сидни Кросби. На втором месте рейтинга расположился нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид. В тройку лучших также попал Патрис Бержерон из "Бостон Брюинз". Малкин занял четвертое место. Замкнул топ-5 Стивен Стэмкос из "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Фото: Harry How/Getty Images
В США призвали переименовать награду НХЛ в честь Овечкина

Напомним, что в конце мая Малкина отметил хоккейный портал HockeyBuzz, который составлял пятерку лучших россиян, в настоящее время выступающих в НХЛ. Евгений вошел в тройку нападения вместе с Артемием Панариным ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Никитой Кучеровым ("Тампа").

Малкин провел 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1076 очков (416 шайб + 660 голевых передач). Вместе с "Питтсбургом" он трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

Спорт Хоккей Игроки и тренеры

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
В Москве неизвестный ранил прохожего в ходе стрельбы из окна дома
Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года
"Газпром" закупит трубы почти на 100 миллиардов рублей
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов-2019/20