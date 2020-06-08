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08.06.2020 19:17
Рубрика: Спорт

Француз в цене

Мбаппе по-прежнему самый дорогой игрок мира
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(8177)
Форвард парижского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе по-прежнему самый дорогой футболист в мире, согласно отчету, опубликованному международным центром спортивных исследований CIES Football observatory.
Фото: AP Photo/Andrea Comas
"Реал" признан самым дорогим футбольным клубом 2020 года

За время пандемии коронавируса трансферная стоимость 21-летнего форварда, по расчетам источника, упала на 6 миллионов евро и теперь составляет 259 миллионов. Статистика футболиста в сезоне 2019/2020 подтверждает его ценность: в 33 матчах Мбаппе забил 30 мячей и отдал 17 голевых передач. К слову, его контракт заканчивается в 2023 году.

Наибольшее представительство в топ-10 у англичан - пять игроков. При этом аргентинец Лионель Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду ("Ювентус") в десятку самых дорогих не попали. Месси оценивается в 100 млн евро, а Роналду - "всего лишь" в 62 миллиона.

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