Минфин нашел 600 млрд рублей для резервного фонда кабмина

Минфину удалось мобилизовать в резервный фонд правительства с марта около 600 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном министерством.

"При принятии решений о перераспределении бюджетных ассигнований учитывается ожидаемая оценка исполнения расходов в текущем году. Очевидно, что в связи со сложившейся ситуацией с пандемией, часть средств может остаться неосвоенной, в том числе, потому что ряд мероприятий, запланированных на этот год, потерял свою актуальность", - подчеркивают в Минфине. Как пояснил министр финансов Антон Силуанов, "в текущих условиях у нас нет права иметь большие остатки на конец года. Выделенные деньги должны дойти до конечного получателя и работать на экономику".

В ходе приоритизации расходов все бюджетные ассигнования, не связанные контрактными обязательствами, направляются на финансирование первостепенных задач для помощи гражданам и восстановления экономики, сообщили в ведомстве.