Минимальные пособия на детей до полутора лет увеличены вдвое

Пособия по уходу за детьми до полутора лет увеличены вдвое с 1 июня. Соответствующий закон в понедельник, 8 июня, подписал президент Владимир Путин.

Документ вступает в силу со дня его опубликования, однако часть его положений имеют обратную силу. Так, неработающим гражданам, воспитывающим детей до полутора лет, уже с начала лета будут начисляться ежемесячные пособия в сумме 6752 рубля. Размер установлен одинаковый на каждого последующего ребенка.

Ранее минимальное пособие на первого ребенка составляло полторы тысячи рублей, на второго - три тысячи рублей. В случае ухода одновременно за двумя и более детьми в возрасте до полутора лет пособия суммируются. В последний раз минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей повышалось в 2007 году, напомнили в Фонде социального страхования (ФСС).

Одновременно увеличивается максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет - с 6000 до 13 504 рублей. Оно назначается в исключительных случаях. Например, если в период декретного отпуска было ликвидировано предприятие, на котором работала женщина, это будет максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое она сможет получать.