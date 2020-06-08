Минпромторг субсидирует скидки на оборудование для пищепрома

Минпромторг начал прием документов на получение производителями российского пищевого оборудования субсидий для предоставления скидок покупателям. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Выполнение программы субсидирования скидок позволит поддержать закупки нового высокопроизводительного и качественного российского оборудования для пищевых и перерабатывающих производств со стороны переработчиков сельскохозяйственного сырья. По предварительным оценкам, это позволит произвести и реализовать порядка 9 тысяч единиц пищевого оборудования именно в этом году", - подчеркивается в сообщении.

Там уточняется, что действие программы распространяется на более чем 500 позиций машин и оборудования для всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе, для выпуска социально значимых продуктов питания.

Сбор заявок от производителей на участие в программе, подчеркивается в сообщении, будет осуществляется до 25 июня 2020 года. "Субсидии будут выплачены производителям по договорам о реализации, заключенным во втором полугодии 2018 года и в 2019 году с поставкой продукции не позднее прошлого года. На эти цели федеральным бюджетом уже предусмотрен 1 млрд рублей", - уточнили в Минпромторге.