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08.06.2020 13:10
Рубрика: Экономика

Минпромторг субсидирует скидки на оборудование для пищепрома

Текст: Светлана Ментюкова

Минпромторг начал прием документов на получение производителями российского пищевого оборудования субсидий для предоставления скидок покупателям. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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"Выполнение программы субсидирования скидок позволит поддержать закупки нового высокопроизводительного и качественного российского оборудования для пищевых и перерабатывающих производств со стороны переработчиков сельскохозяйственного сырья. По предварительным оценкам, это позволит произвести и реализовать порядка 9 тысяч единиц пищевого оборудования именно в этом году", - подчеркивается в сообщении.

Там уточняется, что действие программы распространяется на более чем 500 позиций машин и оборудования для всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе, для выпуска социально значимых продуктов питания.

Сбор заявок от производителей на участие в программе, подчеркивается в сообщении, будет осуществляется до 25 июня 2020 года. "Субсидии будут выплачены производителям по договорам о реализации, заключенным во втором полугодии 2018 года и в 2019 году с поставкой продукции не позднее прошлого года. На эти цели федеральным бюджетом уже предусмотрен 1 млрд рублей", - уточнили в Минпромторге.

Экономика Бизнес Правительство Минпромторг

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