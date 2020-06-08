Минск: Ученые подготовили новый учебник по истории ВОВ

В очередном учебном году старшеклассникам Беларуси будет представлен новый учебник "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) ". Учебное пособие вышло под редакцией доктора исторических наук, академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств Академии наук РБ Александра Ковалени, информирует новостной портал Союзного государства.

В состав авторского коллектива, уточняют местные источники, вошли белорусские ученые ведущих вузов республики. В издание включены многочисленные документальные материалы, обнаруженные авторами в архивах Союзного государства, европейских стран, "дополняющие и расширяющие текст параграфов и содействующие более глубокому их усвоению", - уточнили в академии наук.

Составители учебника поясняют, что поскольку накануне 75-летия Великой Победы в Беларуси была объявлена всенародная акция по созданию народной летописи Великой Отечественной войны: "Вспомним всех!", в школьную новинку включена и рубрика "Создаем летопись войны". В ней учащимся предлагается стать следопытами, уделив особое внимание страницам истории своей семьи и населенного пункта.