В мире
08.06.2020 12:58
Текст: Юрий Сизов

Минск: Ученые подготовили новый учебник по истории ВОВ

Фото: iStock Фото: iStock
iStock

В очередном учебном году старшеклассникам Беларуси будет представлен новый учебник "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) ". Учебное пособие вышло под редакцией доктора исторических наук, академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств Академии наук РБ Александра Ковалени, информирует новостной портал Союзного государства.

Фото: Юрий Белинский / ТАСС
"СОЮЗ" выяснил особенности приемной кампании в вузы России и Беларуси

В состав авторского коллектива, уточняют местные источники, вошли белорусские ученые ведущих вузов республики. В издание включены многочисленные документальные материалы, обнаруженные авторами в архивах Союзного государства, европейских стран, "дополняющие и расширяющие текст параграфов и содействующие более глубокому их усвоению", - уточнили в академии наук.

Составители учебника поясняют, что поскольку накануне 75-летия Великой Победы в Беларуси была объявлена всенародная акция по созданию народной летописи Великой Отечественной войны: "Вспомним всех!", в школьную новинку включена и рубрика "Создаем летопись войны". В ней учащимся предлагается стать следопытами, уделив особое внимание страницам истории своей семьи и населенного пункта.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»