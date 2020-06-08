Минтранс: Пока рано говорить об открытии международного авиасообщения

Называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж пока рано, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса России.

"О сроках возобновления международных полетов можно будет говорить позднее, когда станут ясны предварительные итоги работы транспортной и туристической отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян к местам отдыха на территории нашей страны", - отметили в Минтрансе.

Сначала нужно уделить внимание другим вопросам, отметили в министерстве.

Во-первых, необходимо поэтапно наладить авиаперевозки внутри страны с соблюдением всех мер противодействия распространению COVID-19. Во-вторых, Минтранс сотрудничает с Ростуризмом и Роспотребнадзором по вопросам восстановления внутреннего туризма.

Как отметили в Минтрансе, аэропорты и авиакомпании в большинстве случаев соблюдают меры безопасности, хотя есть и факты нарушения. "Речь, в частности, идет о случаях скученности пассажиров в аэропорту в процессе их доставки к воздушному судну", - отметили в министерстве.

Что касается развития внутреннего туризма, то здесь многое будет зависеть от регионов, являющихся точками туристической привлекательности.

Как ранее сообщалось, Росавиация и Роспотребнадзор по поручению премьер-министра Михаила Мишустина должны к 8 июня проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.