Мишустин 22 июля представит в Госдуме отчет о работе правительства

Совет Госдумы принял решение назначить на 22 июля ежегодный отчет правительства, который представит премьер-министр Михаил Мишустин. На выступление и ответы на вопросы депутатов отводится почти четыре часа.

Об итогах заседания совета журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что ежегодный отчет - это ключевая тема. Первоначально он был назначен на середину апреля, но в связи с коронавирусом Госдума перенесла его на более поздний срок.

"Теперь у нас есть определенность, - сказал Володин. - Мы проработали этот вопрос и считаем правильным назначить отчет председателя правительства РФ на 22 июля".

До 1 июля в аппарат правительства будут переданы вопросы от депутатов, сообщил Володин. Это нужно, "чтобы премьер имел возможность подготовиться", пояснил он.

Заседание Госдумы в день отчета начнется в 10.00 по московскому времени и будет продолжаться в течение почти четырех часов, рассказал также спикер. "Это должно быть основательно, будем готовиться", - добавил Володин.

Традиционно фракции в преддверии отчета проводят отдельные встречи с премьер-министром. В этом году они уже проводились в формате видеоконференции, глава правительства и депутаты пообщались об актуальных проблемах, возникших на фоне пандемии.

Кроме того, народные избранники и кабмин договорились, что Госдума представит в правительство свои предложения для общенационального плана по восстановлению экономики, сообщил председатель нижней палаты парламента. Это затрагивает "поддержку наших граждан, решения проблем занятости", отметил он.

"Хотелось бы, чтобы этот большой блок тем был проработан с участием депутатов", - заявил глава нижней палаты. Эту тему в Госдуме уже обсудили с Михаилом Мишустиным, уточнил он.

По итогам совета ГД решено, что профильные комитеты и фракции внесут свои предложения для плана в течение этой недели.