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08.06.2020 16:04
Рубрика: Общество

Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней

Текст: Денис Передельский
Фото: Kristi Mickaliger / University of Manchester Фото: Kristi Mickaliger / University of Manchester
Фото: Kristi Mickaliger / University of Manchester

Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Университета Манчестера (Великобритания). Речь идет о загадочных сигналах, известных под названием FRB. Впервые они были обнаружены в 2007 году.

Фото: iStock
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До последнего времени считалось, что эти сигналы являются не только короткими, но и разовыми. Однако не так давно ученые проанализировали FRB 180916.J10158 + 56, который был обнаружен телескопом CHIME в Канаде, и установили, что этот сигнал повторяется каждые 16 дней.

В новом исследовании астрономы изучили 32 быстрых радиовсплеска. В результате они установили, что событие, известное как FRB 121102, тоже подчиняется определенному циклу. Правда, его цикл примерно в 10 раз длиннее, чем вышеописанный.

Ученые отмечают, что это событие обладает довольно удивительными признаками. Оно как бы состоит из двух "окон". В первом из них на протяжении 90 дней наблюдаются радиовсплески. За ним наступает бесшумный период спокойствия сроком 67 дней. Этот цикл повторяется каждые 157 дней.

Исследователи считают, что их открытие дает важную подсказку для определения происхождения этих загадочных быстрых радиосигналов. Наличие регулярной последовательности в активности вспышек может свидетельствовать о том, что они связаны с орбитальным движением массивной звезды, нейтронной звезды или черной дыры.

"Это захватывающее открытие подчеркивает, как мало мы знаем о происхождении FRB, - говорит соавтор работы Дункан Лоример. - Необходимы дальнейшие наблюдения за большим количеством FRB, чтобы получить более четкую картину об источниках этих периодических сигналов и установить их происхождение".

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