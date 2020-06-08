Новости

В США демократы представили законопроект о реформе полиции 20:54
Путин поручил поддержать мукомолов 20:40
Путин поручил продумать снижение стоимости перевозки сельхозпродукции по ж/д 20:37
В Крыму с 15 июня тренажерные залы откроют для индивидуальных занятий 20:26
Путин присвоил Хабриевой звание "Заслуженный деятель науки" 20:25
В центре Екатеринбурга фургон сбил пешеходов 20:25
Путин поручил выделить 6 млрд рублей на докапитализацию "Росагролизинга" 20:24
Путин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники 20:15
В Москве снова осудили водителя за ДТП у "Славянского бульвара" 20:04
В Элисте в частном доме нашли тела трех малолетних детей и их матери 19:55
Путин поручил МЧС мониторинг ликвидации последствий пожаров и паводков 19:51
В Лондоне впервые за пандемию не зарегистрировано смертей от COVID-19 19:48
Крымским санаториям и отелям обозначили условие открытия с 15 июня 19:43
Лавров обсудил по телефону с Чавушоглу ситуацию на Ближнем Востоке 19:43
Онлайн-активность связали с ясным мышлением у пожилых мужчин 19:42
В Москве ограничат движения из-за репетиции парада Победы 19:38
Кардиологи назвали группу риска, для которой COVID-19 особенно опасен 19:37
"Российская газета" получила признание в Республике Сербской 19:35
Следственный комитет предъявил обвинение начальнику цеха в Норильске 19:33
Вышел тизер-трейлер документального фильма "Бондарчук" 19:25
В Прикамье парализованная пенсионерка ползла в магазин за продуктами 19:24
Фильм Джаника Файзиева "Вратарь Галактики" выйдет в прокат в США 19:12
Путина попросили сделать в Карелии легкоатлетический кластер 19:10
В Рязани погиб солдат-срочник 19:09
Цены на нефть начали падать 19:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 19:42
Рубрика: Общество

Онлайн-активность связали с ясным мышлением у пожилых мужчин

Текст: Алена Ларина

Частое пользование интернетом помогает остановить когнитивный спад у пожилых людей. Как выяснили швейцарские ученые, прежде всего это касается мужчин.

В исследовании, описанном в Scientific Reports, участвовали около 900 человек, которые дважды, с промежутком в шесть лет, прошли когнитивный тест на внимание.

Фото: Shu-Yu Chen, Wanchao Su, Lin Gao, Shihong Xia, and Hongbo Fu
Создана программа, превращающая в портрет любые каракули

Андреас Иле из Университета Женевы с коллегами собрал информацию о том, как часто эти пожилые люди пользовались интернетом, использовав шкалу от нуля (никогда не пользуюсь) до четырех (пользуюсь каждый день по три часа и больше). Кроме того, учитывались их демографические данные, образование и специфика работы - занимаются ли они умственным трудом.

Для измерения когнитивных функций ученые выбрали тест, в котором нужно как можно быстрее и без ошибок соединить 25 точек между собой в порядке возрастания. Участников эксперимента также попросили соединить числа от одного до 13 и буквы от А до Л в порядке возрастания и алфавитном порядке, чередуя цифры и буквы.

Выяснилось, чем чаще человек пользуется интернетом, тем легче ему даются оба теста, то есть, когнитивные способности у него выше, чем у ровесников, незнакомых или мало знакомых с глобальной сетью. Причем, подобная зависимость наблюдалась, в основном, у мужчин.

Ученым еще предстоит выяснить, какая именно онлайн-активность связана с сохранением ясности ума у пожилых людей.

Общество Наука

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Мишустин объявил о частичном снятии ограничений для зарубежных поездок
Как Москва будет возвращаться к привычной жизни
Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка
В России появится федеральный регистр сведений о населении
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции