Онлайн-активность связали с ясным мышлением у пожилых мужчин

Частое пользование интернетом помогает остановить когнитивный спад у пожилых людей. Как выяснили швейцарские ученые, прежде всего это касается мужчин.

В исследовании, описанном в Scientific Reports, участвовали около 900 человек, которые дважды, с промежутком в шесть лет, прошли когнитивный тест на внимание.

Андреас Иле из Университета Женевы с коллегами собрал информацию о том, как часто эти пожилые люди пользовались интернетом, использовав шкалу от нуля (никогда не пользуюсь) до четырех (пользуюсь каждый день по три часа и больше). Кроме того, учитывались их демографические данные, образование и специфика работы - занимаются ли они умственным трудом.

Для измерения когнитивных функций ученые выбрали тест, в котором нужно как можно быстрее и без ошибок соединить 25 точек между собой в порядке возрастания. Участников эксперимента также попросили соединить числа от одного до 13 и буквы от А до Л в порядке возрастания и алфавитном порядке, чередуя цифры и буквы.

Выяснилось, чем чаще человек пользуется интернетом, тем легче ему даются оба теста, то есть, когнитивные способности у него выше, чем у ровесников, незнакомых или мало знакомых с глобальной сетью. Причем, подобная зависимость наблюдалась, в основном, у мужчин.

Ученым еще предстоит выяснить, какая именно онлайн-активность связана с сохранением ясности ума у пожилых людей.