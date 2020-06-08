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08.06.2020 20:27
Рубрика: Общество

Что завтра?

Поколение digital и выпускной вечер в Zoom
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(8177)
Формируется поколение молодежи, которое уже начали называть COVID generation. Это школьники, выпускники и студенты, которым пришлось столкнуться с проблемами, вызванными COVID-19. Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара выделяет главные трудности.

Прежде всего это серьезные риски из-за перерыва в обучении. Ученые и до пандемии изучали влияние таких перерывов на успеваемость детей.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- Например, во время двухмесячной забастовки учителей в Нью-Йорке в 1968 году школьники серьезно отстали от своих сверстников в других городах, - говорит Касамара. - К таким же выводам ученые пришли, когда изучали успеваемость детей, которые не ходили в школу из-за последствий урагана "Катрина" в Новом Орлеане. В нашей ситуации дети продолжали учиться дистанционно. Но карантин серьезно отразится на школьниках из необеспеченных семей, где нет доступа к интернету, необходимых гаджетов.

Многие школьники и выпускники планировали поступить на учебу за границу, кто-то уже получил гранты или стипендии, но не сможет уехать. У кого-то ощущение провала и тотального невезения: серьезно готовились к экзаменам или стажировке в конкретной компании, а теперь уже не надеются, что удача улыбнется им еще раз.

- Исследование, проведенное экспертами ВШЭ, показало: чаще всего нынешние выпускники боятся сделать первый шаг в своей карьере именно из-за страха, что у них недостаточно опыта, - комментирует Валерия Касамара. - Но немало специалистов с колоссальным опытом сейчас остались без работы. Кого выберет работодатель? Отсюда страхи.

Формируется новое поколение молодежи, пережившей пандемию, - COVID generation

Многие школы и университеты оказались не готовы к дистанционному образованию. Некоторые молодые люди переживали, что именно им не повезло оказаться участниками экспериментов, когда никто не знает, как нужно поступить. Отсюда снижение уровня доверия к системе образования.

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- Хочется думать, что некоторые проблемы мы преувеличиваем, - говорит Валерия Касамара. - Те практики, которые сейчас кажутся странными и неудобными, через каких-то пять лет могут стать привычной реальностью. Есть надежда, что для поколения digital выпускной вечер в Zoom может стать одним из самых необычных воспоминаний юности. Вузы, школы и работодатели в последующие годы также будут вынуждены подстроиться под новые реалии, что даст им серьезный толчок к развитию. Но проблемы, с которыми сейчас столкнулась молодежь, безусловно, не должны остаться без внимания.

Общество Образование Классный час с Марией Агранович Пандемия коронавируса COVID-19

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