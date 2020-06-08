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08.06.2020 10:53
Рубрика: Общество

На очный этап отбора в отряд космонавтов пригласили 28 кандидатов

Текст: Наталия Ячменникова
Закончен прием заявок на участие в открытом конкурсе по отбору кандидатов в российский отряд космонавтов. Он длился чуть больше года - с 3 июня 2019-го. В условиях ограничений, вызванных COVID-19, в "Роскосмосе" приняли решение: претенденты, предоставившие на конкурс неполный пакет документов до 1 июня включительно, смогут принять в нем участие, подготовив недостающие бумаги до конца текущего месяца.
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС

Всего было 1404 обращения. При этом полный пакет необходимых документов предоставили 156 претендентов, в числе которых 123 мужчины и 33 женщины. В течение заочного этапа отбора, который продлится до 30 июня включительно, по итогам шести заседаний Конкурсная комиссия рассмотрела более 90 процентов претендентов. На сегодня 28 кандидатов (среди них три женщины) уже получили приглашение на очный этап отбора.

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Напомним лишь некоторые требования к кандидатам в космонавты: возраст не более 35 лет, высшее образование и специальность, связанная с информатикой и вычислительной техникой, ядерной энергетикой, авиационной и ракетно-космической техникой, аэронавигацией, нанотехнологиями, физикой и астрономией и т.п. К отбору допускались дипломированные специалисты в области медицинских наук (лечебно-профилактическое дело), с опытом работы не менее 3-х лет в области авиационно-космической, подводной, военной медицины или медицины катастроф. Претенденты из числа летного состава должны были иметь высшее профильное образование и опыт летной работы (службы) в воинских частях, организациях, учреждениях, занимающихся эксплуатацией, использованием, испытаниями авиационной или космической техники не менее 3-х лет.

Понятно, что приоритетом пользовались лица, имеющие опыт работы в авиационной или ракетно-космической отрасли России.

Фото: AP Photo/David J. Phillip
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Как проходит новый набор в отряд космонавтов? Идеальный космонавт - кто он? И надо ли снижать требования к кандидатам? Вот что рассказал "РГ" командир отряда космонавтов Роскосмоса, Герой России Олег Кононенко:

- На мой взгляд, новый отбор кандидатов в отряд космонавтов, также, как и все предыдущие, проходит стандартно, с соблюдением последовательности необходимых этапов. - Это достаточно длительный процесс, в ходе которого специалисты ЦПК должны провести большой комплекс мероприятий таких, как проверка документов кандидатов на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности, тестирование имеющихся у них знаний, оценка психологических качеств и физической подготовленности, а также медицинское обследование.

Комплекс медицинских обследований - это наиболее трудная часть профессионального отбора, после которой большинство кандидатов не проходит на следующий этап. Несмотря на то, что медицинские требования к претендентам несколько снизились, сама медицина и диагностическое оборудование усовершенствовались, и сейчас позволяют увидеть то, чего нельзя было увидеть полвека назад, обнаружить то, о чем раньше врачи не имели никакого представления. Поэтому, в чем-то медицинские требования упростились, а в чем-то усложнились.

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Работа космонавта - это особый вид экстремальной деятельности, предполагающей ненормированный рабочий график, участие в сложных и опасных видах испытаний и тренировок, выполнение космического полета, работы в открытом космосе в непривычных для человеческого организма условиях, требующих максимальной эмоциональной и физической отдачи. Поэтому космонавт должен быть физически выносливым, иметь крепкий вестибулярный аппарат, обладать способностью работать в экстремальных ситуациях и в условиях жесткого дефицита времени, быстро находить выход из возможных нештатных ситуаций.

Чрезвычайно важной составляющей деятельности космонавта является процесс принятия решения. Когда полет проходит нормально или при наличии отклонений, которые относятся к предусмотренным нештатным и аварийным ситуациям, процедура принятия решения состоит в выборе вариантов выхода из такой ситуации. К этому космонавт готовится на Земле. Однако предусмотреть все невозможно, и всегда остается вероятность возникновения непредвиденных аварийных ситуаций, когда от правильности принятия решения зависит не только выполнение программы полета, но иногда и жизнь экипажа. И, на мой взгляд, те жесткие требования, которые на сегодняшний день предъявляются к здоровью, физической подготовленности и профессиональной компетентности претендентов в отряд, достаточно оправданы. Поскольку проблемы, которые нам на Земле кажутся несущественными, под воздействием экстремальных космических условий могут стать фатальными.

Общество Космос

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