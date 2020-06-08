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08.06.2020 17:47
Рубрика: Экономика

Чтобы дольше не качалось

Новак рассказал о будущем сделки по сокращению добычи
Текст: Сергей Тихонов
Уровень соблюдения условий сделки ОПЕК+ близок к полному, с рынка убрано почти 9 млн баррелей нефти в сутки (при общем объеме сокращения в 9,7 млн баррелей), сказал Александр Новак на пресс-конференции, посвященной итогам министерской встречи стран ОПЕК+. На ней была достигнута договоренность о продлении условий сделки как минимум до конца июля. Обсуждать ее продление на август преждевременно, считает Новак.
Александр Новак. Фото: Максим Блинов/РИА Новости Александр Новак. Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Александр Новак. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Все участники рынка заинтересованы в восстановлении баланса спроса и предложения. Продление сокращений было необходимо, чтобы в условиях неопределенности и хрупко восстанавливающегося спроса мы имели более предсказуемую ситуацию", - объяснил Александр Новак.

Фото: EPA
Страны ОПЕК+ продлили действующие условия сделки до конца июля 2020 года

Министр подчеркнул, что мониторинг рынка происходит непрерывно и это позволяет своевременно, быстро и гибко реагировать на изменения конъюнктуры. Говоря о возможных рисках, глава российского ведомства отметил, что Россия и другие участники сделки ОПЕК+ выбрали путь организованного снижения производства.

В других странах, таких как США или Канада, добыча регулируется рыночными инструментами. Россия и другие участники ОПЕК+ никогда не ставили перед собой цели, чтобы негативная ситуация на рынке наносила ущерб экономикам не присоединившихся к сделке стран, сказал российский министр.

На 100% сделку выполнили Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт. Россия исполнила свои обязательства на 96%. Главными "нарушителями" оказались Ирак (в мае снизил производство менее чем наполовину от установленной квоты), Нигерия и Азербайджан, сократившие добычу лишь наполовину от требуемых объемов, а также Алжир, исполнивший свои обязательства всего на 7% от установленной квоты.

Решение о продлении действующих квот сокращения на август будет зависеть от восстановления спроса на нефть и выполнения обязательств участниками ОПЕК+

Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман сказал, что "двоечники" ОПЕК+ будут компенсировать невыполненные объемы сокращения на добровольной основе, поскольку у участников сделки нет дополнительных инструментов влияния на тех, кто не выполняет квоты. По его словам, Ирак уже сообщил, что в июне выйдет на 80% от своей квоты сокращения, а в дальнейшем компенсирует оставшиеся объемы.

Кроме того, саудовский министр подтвердил, что в июне Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт дополнительно сократят добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, без продления этого обязательства на следующие месяцы.

Фото: РИА Новости
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На пресс-конференции также поднимался вопрос об увеличении добычи в Ливии. Саудовский министр подтвердил, что страны ОПЕК+, принимая решение о продлении условий сокращения, учитывали возможное восстановление производства в этой стране. "Но Ливии пока очень далеко до своих максимальных объемов добычи, поэтому распространять на нее сокращение было бы несправедливо, сказал принц Абдулазиз бен Сальман.

Новое соглашение ОПЕК+ действует с начала мая 2020 года. Самые большие квоты снижения производства у крупнейших производителей "черного золота" - России и Саудовской Аравии. Обе страны должны сократить добычу нефти с номинального уровня 11 млн до 8,5 млн баррелей в сутки. Остальные страны сокращают добычу от уровня октября 2018 года.

Все участники сделки подтвердили приверженность к ее стопроцентному выполнению. Ближайшее заседание совместного министерского мониторингового комитета назначено на 18 июня. Его встречи будут ежемесячными до декабря. Следующую министерскую встречу страны ОПЕК+ планируют провести 1 декабря.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти Цена на нефть

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