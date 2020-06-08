Новый суперсмартфон Sony приходит в Россию. Он классный, но дорогой

Компания Sony Mobile объявила о старте приема предварительных заказов на смартфон Xperia 1 II с тройной камерой и вытянутым дисплеем 21:9.

Вот что получат покупатели за - внимание! - 79990 рублей.

- 6,5-дюймовый экран с разрешением 4K, специально вытянутый, чтобы смотреть широкоэкранное кино.

Фото: Sony

- Камеру на 12 Мп из трех модулей, разработанную в сотрудничестве с Zeiss: стандартный модуль с углом обзора 82 градуса, сверхширокоугольный с углом обзора 124 градуса и 3-кратный зум с углом обзора 34 градуса.

- Возможность запись видео в разрешении 4K с частотой до 60 кадров в секунду и оптической стабилизацией. Работает автофокусировка по глазам.

- Фронтальную камеру на 8 Мп.

- 8/256 Гб памяти с возможностью расширения.

- Топовый чип Snapdragon 865.

- Аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, беспроводной зарядки и умным энергосбережением.

- Поддержку 5G.

- Модуль NFC, порт USB-C.

- Разъем для наушников.

- Поддержку контроллера Dualshock 4.

- Поддержку режима нескольких окон, Android 10.

Покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок беспроводные наушники WF-XB700.

Самое интересное в этом смартфоне - это экран и камера. Вытянутая матрица позволяет смотреть кино без обрезанных краев и темных участков, а камера обладает множеством полезных опций - это непрерывная фокусировка даже в темноте, профессиональная запись звука, предотвращение появления бликов, ручной контроль съемки.

Фото: Sony

Кого-то может отпугнуть цена - 79990 рублей. Однако нужно понимать, что Xperia 1 II - это не имиджевый смартфон, а практически полноценная студия видеозаписи, что переводит новинку в разряд скорее узкоспециализированных девайсов.

Если же кто-то загорелся идеей купить этот смартфон, но не может потратить столь заметную сумму, то можно подождать: самая высокая цена всегда на старте, а спустя несколько месяцев она станет более привлекательной.

Кстати, вытянутый экран - это еще и удобная переписка в мессенджерах. Клавиатура будет занимать меньше места, а рабочая область, наоборот, станет больше.