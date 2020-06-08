Опрос: 8 из 10 граждан США полагают, что ситуация "вышла из-под контроля"

Новый опрос, проведенный в США, показал, что подавляющее большинство американцев - 80 процентов, полагают, что ситуация в стране в настоящее время "вышла из-под контроля". Только 15 процентов сказали, что власти все контролируют, еще пять процентов воздержались от ответа.

Совместный опрос NBC News / Wall Street Journal показывает, что большинство американских граждан (57 процентов) выразили обеспокоенность действиями полиции и гибелью Флойда. Между тем, против протестных акций высказались только 27 процентов респондентов.

Опрос, который проводился с 28 мая по 2 июня при участии тысячи респондентов, имеет погрешность плюс-минус 3,1 процентных пункта. В Белом доме не ответили на запрос Newsweek дать комментарий по результатам опроса.