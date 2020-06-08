Опубликована система отбора на Кубок мира по регби

Международная федерация регби представила систему квалификационных турниров на Кубок мира-2023 во Франции.

По две прямые путевки получат команды из Южной и Северной Америки, Африки и Океании. Последнее место в списке участников займет триумфатор итогового отборочного турнира.

На Кубок мира уже пробились сборные Англии, Австралии, Аргентины, Италии, Ирландии, Уэльса, Франции, Шотландии, Фиджи, ЮАР и Японии. От Европы на КМ квалифицируются команды, занявшие первое и второе места на первенстве континента. Досрочным победителем европейского чемпионата стала Грузия, а Россия продолжает участие в турнире и занимает четвертую строчку в таблице, уступая Португалии и Испании.

Кубок мира по регби проходит раз в четыре года. В 2023 году матчи турнира пройдут в девяти французских городах с 8 сентября по 21 октября.